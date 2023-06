¿La cachuda de la farándula? Filtran imágenes del novio de Carolina Jaume cenando con otra mujer

Parece que le duró poco el idilio de amor a Carolina Jaume, la actriz quien recientemente rompió en llanto al hablar de su novio, Aldo De Genna, en medio del nuevo programa para el que ahora forma parte ´Los Hackers de la farándula´, volvió al ojo de la polémica y también a la presunción de los ´cachos´.

Fue durante la noche de este jueves, que comenzaron a circular en las redes sociales unas controversiales imágenes, que dejan en evidencia y en una posición un tanto comprometedora, al empresario de Manta, quien parece haber sido captado en una muy buena compañía, cenando de lo más cercano con una mujer que no era precisamente Carolina Jaume.

Unas postales que salen a la luz pública, justo en el momento en que la Jaume dio a conocer que no se encuentra pasando exactamente por su mejor momento amoroso con Aldo De Genna, pues fue precisamente este jueves que la también actriz rompió en llanto para desahogarse y contar acerca del distanciamiento por el que están afrontando, pues según aseguró, llevan algunos días sin tener ningún tipo de comunicación.

“No estoy soltera, no lo considero así, estoy en un momento de pausa que nos dimos por razones mías”, dijo. “Me da miedo el amor, tengo este bloqueo y simplemente espero que se puedan resolver las cosas ya que no hemos hablado por tres días y ayer con esta noticia quise llamarlo, pero no lo hice”, explicó Carolina Jaume revelando que ahora le cuesta creer en el amor y por eso se aleja o tiene bloqueos.

A la postal también se le suma un video, donde el empresario se ve muy cercano con la mujer misteriosa, quien inclusive se puede apreciar como acomoda su cabeza en sus hombros, lo que aviva aún más el escándalo detrás de las imágenes.