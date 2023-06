Su secreto mejor guardado, Sol Vargas (Masterchef Ecuador) revela cómo era de niña

Para nadie es un secreto que la quiteña de 22 años, Sol Vargas, flechó a miles de espectadores ecuatorianos durante su participación en la cuarta temporada de Masterchef Ecuador. Su estilo y carisma han sido factores que ha mantenido desde temprana edad y una recién foto lo demuestra.

Sol, por motivo del día del niño, dejó una fotografía de su paso por primaria, donde incluso fue escogida “Quiteña Bonita”. Asimismo, también aparece junto a su padre en su época de bebé.

De igual manera, deseó un feliz día a todos los niños interiores. Para ella esta faceta, en cada persona, está a veces perdida pero nunca muerte ya que se hará presente cuando nos entregamos a la vida sin máscaras.

“Quizás llevas tiempo sin verlo, pero está contigo, en ti. A veces se encuentra perdido, cuando no lo recuerdas, se esconde. Pero nunca muere, Sigue en ti. Cuando lo abrazas, te inunda lo que siempre ha estado contigo. La ilusión de mirar por primera vez lo que siempre has visto. El amor vive en ti pero a veces te cuesta encontrar. La inocencia de entregarte a la vida sin máscaras y vacío de miedo. La grandeza de soñar alto en el mundo. Dí hola a tu niño interior. Cógelo de la mano, pídele que te acompañe a ese encuentro. Que hace mucho tiempo que no lo ves”, fue el mensaje que compartió.

La influencer, que cuenta con cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, se caracteriza por subir contenido viral donde destacan las recomendaciones de outfit. Actualmente, ha compartido con su amigo Jamil en distintos eventos gastronómicos.

De igual manera, no ha dejado su faceta de cocinera y revela recetas sencillas para compartir con amigos y familiares. A la par, está trabajando con marcas de ropa y tecnología.

Ella es una estudiante de ingeniería de alimentos. Su popularidad creció desde su aparición en el reality de cocina. Desafortunadamente, no pudo ser parte del top 10 de la competencia.

