Los duros de Masterchef preparan algo sabroso; mira a quien descolaron Jamil y Sol Vargas

La cuarta temporada de Masterchef Ecuador dejó una clara identificación de bandos. Meses después de finalizar la última edición hay un puñado de participantes que han optado por reunirse y comenzar a pensar proyectos para seguir creciendo en el aspecto gastronómico.

Sol Vargas, una de las exparticipantes más mediáticas, ha compartido una galería donde aprovechó para revelar que se reunieron exconcursantes del reality de cocina. Johanna, Andrés, Jamil, Henry y Alberta fueron los que estuvieron presentes para disfrutar de una cena y charla de colegas.

Aunque Sol no dejó claro si estarían planeando un trabajo o proyecto en conjunto, sí demuestra que están cultivando esta amistad que puede traer importantes retos a futuro. Asimismo, dejan claro que los grandes favoritos están compaginados con los ganadores.

¿Sol y Jamil son parejas?

La relación entre Jamil y Mare Cevallos pareció ser un amorío efímero que no terminó de plasmarse en más tiempo, aunque ahora la cotidianidad con la que se ven Sol y Faraour ha despertado la curiosidad de sus fanáticos.

“Sé que son amigos, pero Sol y Jamil harían linda pareja”, escribió una usuaria en Instagram. La quiteña, como el guayaquileño, han resaltado que su amistad nació en Masterchef y se mantendrá con un constante apoyo.

“Vivir el momento se ha convertido en mi mejor plan. Los últimos días han sido un corre corre, pero no hay nada mejor que estar ocupada haciendo lo que me gusta y más que nada compartiendo con personas que me llenan el corazón.

La última foto demuestra lo feliz y agradecida que estoy. Aprovecho para agradecerles por todo su apoyo y mensajes de cariño por todo lo que ha pasado estas semanas son los mejores mis amores”, escribió en resumen de este bello momento.

