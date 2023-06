Así fue el primer toque internacional de Tami Rivera como DJ ¿Le pagan mejor que en Ecuador?

Disfrutando y facturando a lo grande, así se encuentra Tami Rivera, la influencer quien ya hace por lo menos un mes que está fuera del Ecuador, ha aprovechado al máximo su estadía en aires europeos, no solo para disfrutar de los paisajes y de la gastronomía española, sino también para darle buen ingreso a sus bolsillos.

La modelo y novia de Kike Jav, compartió de manera reciente la que fue su primera puesta como DJ a nivel internacional, donde se dejó ver cómoda, llena de atenciones, y tal y como ella misma lo asegura, “mejor pagada” que en Ecuador. Fue por medio de una grabación publicada en su cuenta en Facebook, que Tami se mostró en escena como DJ.

“Hoy voy a tener mi primer toque internacional como DJ (...) Me han contratado para tocar en una discoteca de la ciudad de Madrid, que es bastante reconocida, han tocado artistas como ´Bless´ y ´Ryan Castro´, así que estoy un poquito nerviosa, es mi primera vez que tocó afuera del Ecuador”, es parte de lo que inicialmente explica Tami.

Ya una vez dentro del centro nocturno, Tami es consultada por su novio, sobre ¿Cuánto está cobrando? una interrogante de la que no da detalle, más si confirma que estaría siendo mejor remunerada que dentro del país. “Acá un porquito mejor la verdad, en Ecuador todavía no me valoran”, agregó la DJ.

En las imágenes también se puede apreciar que aparte de estar siendo mejor pagada, también recibió un trato de primera clase, con una tarima ambientada al estilo de auto antiguo y lleno de colores, bebidas llevadas directo a la mesa, y bailarinas a los costados, animando su toque.

Tamara Rivera es modelo, DJ, emprendedora e influencer, la ecuatoriana posee una amplia carta de talentos que ha sabido aprovechar, siendo su más reciente apuestas, ‘Kapriccio’ un spa de belleza de uñas, cejas y pestañas, dispuesto para emplear a madres solteras.