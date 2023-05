Mar Rendón en la mira de Eugenio Derbez: Esta fue la reacción del actor y padre de los ´Hijos Adoptiktoks´

Una nueva temporada de los ´Hijos Adoptiktoks´ del actor Eugenio Derbez ha comenzado, la selección y búsqueda de los mejores y más destacados talentos de la plataforma de videos de TikTok ya se ha echado a andar, y en solo cuestión de horas, el intérprete de ´No se aceptan devoluciones´ ya ha dado sus primeros vistos a algunas de las voces, siendo una de ellas la de cantante ecuatoriana, Mar Rendón.

“Hola Eugenio me enteré que nuevamente andas buscando HijosAdoptiktoks2 y si buscas una cantante de Pop- Rock creo que podría ser yo, soy una cantautora de 20 años y este es mi más reciente tema, espero que les guste”, es parte de la presentación del que fue el primer video de audición de la intérprete de ´Te arde´, el cual logró captar la atención del mexicano, quien reaccionó con unos emoticones en la caja de comentarios.

Tras esta primera interacción, Mar no tardó en dar su segunda estocada y mostró su voz, pero en esta ocasión bajo otro género, dando su segunda carta de oferta al actor con ´Si no es de ti´.

¿Qué busca en esta segunda edición el actor?

“En la selección no me fijaré en su género musical, nacionalidad, ni cantidad de seguidores, solo voy a considerar su talento al cantar. El ganador tendrá la oportunidad de hacer música con artistas consagrados. Su primera sesión musical será con Jesse Huerta de Jesse y Joy. También ya tienen un lugar asegurado para estar en el festival Machaca 2023. Como todavía no sé a que tiktokers elegiré les pido que en este video mencionan a sus 5 tiktokers favoritos”, explicó Derbez, para dar por iniciada esta nueva campaña de búsqueda, la cual tendrá una duración de un mes.

La ecuatoriana Mar Rendón se lució y brilló en la final de la Academia en 2022 y obtuvo el tercer lugar de este reality de canto. Los premios que se llevó fueron un contrato con Sony Music para grabar dos sencillos y 30 mil pesos mexicanos, es decir, 1.500 dólares aproximadamente, por lo que se esperan todas las buenas vibras y el despegue de este nuevo intento para Mar Rendón.