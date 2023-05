Eugenio Derbez busca un ‘hijo adoptiktok’ y una cantante ecuatoriana ya se postuló

Eugenio Derbez volvió a lanzar la campaña ‘hijo adoptiktok’ parte dos, pero en esta ocasión el requisito es que sean cantantes, así que se busca un “artistoker”. La ecuatoriana Mar Rendón ya se postuló.

[ Eugenio Derbez contó el momento en que casi ve morir a Vadhir durante su viaje a Jamaica ]

“En la selección no me fijaré en su género musical, nacionalidad, ni cantidad de seguidores, solo voy a considerar su talento al cantar. El ganador tendrá la oportunidad de hacer música con artistas consagrados. Su primera sesión musical será con Jesse Huerta de Jesse y Joy. También ya tienen un lugar asegurado para estar en el festival Machaca 2023. Como todavía no sé a que tiktokers elegiré les pido que en este video mencionan a sus 5 tiktokers favoritos”, explicó Derbez.

El nombre del afortunado se conocerá en un mes.

“Hola Eugenio, me enteré que estás buscando nuevamente ‘hijos adoptiktoks’ y si buscas una cantante de pop rock creo que podría ser yo. Soy una cantautora de 20 años”, dijo Mar en su presentación y luego cantó su más reciente tema, “Te arde” para demostrar su talento.

La ecuatoriana Mar Rendón se lució y brilló en la final de la Academia en 2022 y obtuvo el tercer lugar de este reality de canto. Los premios que se llevó fueron un contrato con Sony Music para grabar dos sencillos y 30 mil pesos mexicanos, es decir, 1.500 dólares aproximadamente.

Ha lanzado varios exitosos temas musicales. Desde niña ha demostrado su pasión por la música, con tan solo 10 años comenzó con sus clases de canto y cuatro años después participó en la última temporada de “Ecuador tiene talento” donde llegó hasta la final.

¿Cómo postularte para ser un ‘hijo adoptiktok’ de Eugenio Derbez?

En el video del actor mexicano en la plataforma de TikTok, puedes nominarlo con el @ (username), también puedes autonominarte. Luego, sube un video usando #HijosAdopTikToks2.