Sofía Caiche denunció estafas por medio de cuentas falsas que hacen uso de su nombre e imagen

Sofía Caiche ha encendido las alarmas de cuidado en sus redes sociales, la presentadora de televisión realizó una reciente publicación donde hizo un llamado a todos sus seguidores, a denunciar una cuenta falsa de Telegram, la cual utilizando su nombre e imagen, ha empezado a ofertar contenido “exclusivo” con el objetivo de “ayudar a un amigo”.

Fue por medio de una pequeña filmación, que Sofía Caiche puso en evidencia el engaño, dejando de relevo el modus operandi de los estafadores, quienes acompañan su texto, con unas fotografías de la presentadora, buscando ganar la atención de los internautas.

“ATENCIÓN 🚨🚨 🚨🚨 ATENCIÓN 🚨🚨ESTAFA EN TELEGRAM … ESTAFA.. NO se dejen engañar !! NO SOY YO 😡Por favor REPÓRTENLA”, escribió la también actriz, quien ha logrado ganar el respaldo de su audiencia, generando una ola de comentarios en apoyo.

Cabe destacar que las imágenes de las que se están valiendo los estafadores, están todas posteadas en la cuenta de Instagram de Caiche y ninguna muestra ningún desnudo. Es importante verificar siempre la veracidad de los páginas a las que se sigue, pues en su mayoría todas cuentan con un símbolo de verificación, la presentadora hasta el momento no ha asomado nunca la posibilidad de pasarse al mundo del Only.

“Es muy fácil identificar cuando no es el real ,una vez verificada la cuenta claro está / Yo si me imagine hermosa 💖 Dios te Bendita ya bloqueo ese Facebook / Que barbaridad que gente sin oficio estimada / Que vaina! La gente lucrandose de ti. Hay que denunciar esas cuentas. Ánimos que todo en la vida se regresa. Dios te bendiga / Denuncie Sofi no deje que infelices se aprovechen de su nombre / Gente sin oficio no tiene nada más que hacer , solo ese tipo de gente se pone a estar haciendo maldades”, son algunos de los comentarios dejados en su apoyo.