¿Se ve tan diferente? Así lucía Peso Pluma cuando era joven

El famoso artista mexicano Peso Pluma, ha sorprendido a sus fans debido a una reciente filtración de un video del artista cuando era joven en donde se le ve cantando un tema de su país. Esto ha causado furor en su seguidores debido al cambio tan radical que sufrió el cantante, algunos de sus detractores empezaron a burlarse con ‘memes’ los cuales no han afectado a un Peso Pluma el cual de momento no se ha pronunciado al respecto.

Lo único que se sabe del pasado de Peso Pluma es gracias a otro video viral en el cual sele ve al cantante en sus inicios: “Mi primer trabajo fue de mesero, llegué a todos lados de Nueva York. En la pequeña Italia hay un restaurante italiano”, contó Peso Pluma, que grabó el video cuando tenía 17 años.

“Buenos días, soy Hassam Kabande, y este es mi día como profesionista”, menciona el artista para comenzar su video. También, dice que sus principales tareas fueron preparar los vegetales, estar al tanto de los alimentos y repartirlos.

También explica algunas zonas del lugar y para qué ocupaba cada cosa, como el microondas. “Aquí poníamos lo que viene siendo las verduras, aquí calentamos la comida, las ollas, lo que viene siendo todo este restaurante”, dice. Finalmente, cierra la grabación diciendo: “En lo particular sí me gustó el trabajo, sí me gustó todo lo que trae el trabajo, pero no estudiaría gastronomía”.

De Peso Pluma a “peso pesado”, cuidado Bad Bunny que se viene una colaboración histórica

Peso Pluma es actualmente uno de los artistas con más popularidad en el mundo. Su fama es tan amplía que el famoso rapero Travis Scott se tomo una foto con el artista mexicano y subieron una historia en redes sociales. Los dos representantes de la música están especializados en géneros distintos aunque no de descarta una posible colaboración.

Peso Pluma sigue ganando popularidad en el mundo de la música Metro Ecuador

Esto no sería un problema debido a la última colaboración de Bad Bunny con ‘Grupo Frontera’. El artista puertorriqueño y el grupo mexicano forman están especializados en dos géneros musicales distintos. Lo cual no fue un impedimento al crear “Un x100to″. Actualmente, este tema cuenta con casi 200 millones de reproducciones en Spotify y se encuentra en el Top 1 de la plataforma.