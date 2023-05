“Ella siempre va a defender a su madre”:Carolina Jaume le pide perdón a su hija Rafaela

Carolina Jaume es conocida en la farándula por crear polémica a donde sea que vaya, incluso con su vida personal. Sin embargo, a lo largo de los años ha demostrado ser una mujer que lo da todo por sus hijos y ellos le demuestran el mismo afecto.

Recientemente, la presentadora de televisión se conmovió durante un programa de farándula al hablar sobre su hija mayor, Rafaela Pimentel. Carolina expresó que su “niña”, es una chica inteligente, determinada, decidida e independiente. Además, señaló que a pesar de los errores que ella ha cometido en su vida, “Rafaela siempre apoyará a su madre”.

“Pasé lo pasé, cometa los errores que cometa ella siempre cumple con el mandamiento de honrar a madre y padre. Ella siempre me defiende, está orgullosa de mi a pesar de que me equivoque. Yo me siento mucho más orgullosa que ella, yo debo pedirle disculpas por la hermosa niña que es”, expresó Carolina en un programa de farándula.

Hizo énfasis en que es ella quien debe pedir perdón a su hija por todo lo que le ha hecho vivir en su vida, “sin embargo, lo que hemos pasado la ha convertido en la niña inteligente que es hoy, ella es independiente, hace su propia plata”, enfatizó Jaume.

Todo lo que expresó la presentadora ante las cámaras, surgió luego de que Rafaela, respondiera el comentario de uno de sus seguidores en redes sociales, donde le insinuaban que si se “alocaría como su madre”. La joven hija de Carolina con Javier Pimentel, que solo tiene 15 años, se limitó a responder que no es problema de nadie su vida, ni la de sus papás.

“Yo amo a mis papás y sé que han cometido errores y los admiro bastante a los dos, sobre todo a mi mamá porque puede sobrepasar esos problemas que tiene y ahorita está feliz y ya, déjenlo ir”, dijo refiriéndose a los problemas mediáticos en los que estuvo envuelta Carolina Jaume y ahora ha encontrado paz y estabilidad luego de la tormenta.