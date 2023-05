Así fue el regreso de Kerly Morán a la industria musical tras polémica con Kike Jav: Una sorpresa de padre e hija

¡Regresó! Kerly Morán volvió recargada y muy bien acompañada a la industria de la música. Tras un leve receso y varios episodios de polémica e indirectas con el influencer Kike Jav, la cantante retomó una de sus varias facetas artísticas, de la mano de alguien muy importante para ella, su padre, Gerardo Morán.

Fue por medio de su cuenta en Instagram, que la también influencer publicó una filmación donde deja ver lo que fue parte del proceso de grabación de esta nueva melodía, la cual fue hecha bajo un dueto de padre e hija, y la cual tiene un trasfondo muy emotivo, que habla de la importancia del vínculo familiar y de su reconocimiento.

“Más que un proyecto creo que es un sueño hecho realidad, el poder grabar una canción con mi papá ya en un formato más profesional. Una canción muy sentida. Es importante que los padres amen a sus hijos, y que los hijos honren a sus padres, es bíblico, es lo que le queremos enviar en este mensaje, en esta canción, que viene acompañada de mucha instrumentación para que ustedes lo gocen, lo bailen y también lo reflexionen junto a los seres que más aman”, es parte de la descripción que da la cantante en el video posteado.

La canción ha sido aplaudida por muchos de los internautas por el concepto que busca llevar, sin embargo, la interpretación fue abucheada por otros tantos, quienes descalifican un tanto el canto de Kerly Morán.

“Zapatero a su zapato jajaja/ Creo que lo tuyo no es la música , pero sigue esforzándote algún rato lo puedes lograr/ Una gran intención el mensaje del amor al padre, pero en verdad que no canta para nada/ De verdad me encanta la kerly pero no el canto no mismo... y no es hate pero hay otros talentos que tiene y le van bien, el cantar no mismo”, son algunos de los varios comentarios dejados por los cibernautas en la publicación.