Leonardo Quezada defendió a Alejandra Jaramillo tras filtración de video: “Me pregunto si tendrán moral para criticarla”

Alejandra Jaramillo tiene a una parte de Ecuador aplaudiendo lo que parece ser su nuevo vínculo amoroso, y a otra lado, un un tanto más selecto, criticando el hecho de haberse guardado su acercamiento, al punto de haber esperado que se filtrasen imágenes que delataran su relación con el creador de contenido colombiano Jonathan Betancourt, conocido también como ´Beta Mejía´.

Una filmación que no ha parado de circular por las redes sociales y que posicionan a la ´Caramelo´ y a ´Beta´ en una situación un tanto comprometedora, ha encendido la hoguera de las señalaciones y las críticas en los programas de farándula ecuatorianos, en algunos la han tildado de “negadita” y en otras la han señalado de haber tenido más de un “pica y pase” por los Estados Unidos, comentarios que Leonardo Quezada rechazó ´Lazito´ rechazó y se pronunció a favor de Alejandra.

“Definitivamente los actos siempre hablan por nosotros, y al no exponer una relación, que sin duda alguna se está dando, se está desarrollando, obviamente porque es innegable según las imágenes, habla de esa Alejandra que todos conocemos, de esa Alejandra que no se ha manejado desde ahora así, sino desde el día 1, porque ella todas las relaciones, las pocas que le hemos conocido, que han sido duraderas y serias, nunca las ha expuesto, siempre las ha cuidado, y no por eso podemos decir que esté actuando mal”, explicó inicialmente el reportero de ´Hackers´ quien lamentó los cuestionamientos que han surgido en torno al tema.

“Es lamentable ver como ciertas personas, obviamente pescando a río revuelto y sin conocerla, pretenden emitir juicios de valor, yo me pregunto si tendrán o no la calidad moral para hacerlo, cada ladrón juzga por su condición, nosotros conocemos el duro proceso por el que ha pasado Alejandra, y que ella no es una mujer para estar haciendo show de su vida”, agregó.

Cabe destacar, que hasta el momento, ni Alejandra ni Beta se han pronunciado por las imágenes.