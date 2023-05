La competencia donde se los vio juntos a Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Los rumores entre un posible nuevo amor que nace entre Alejandra Jaramillo y el colombiano Beta Mejía siguen creciendo. Han estado juntos en varios eventos y recientemente se los vio en una competencia de crossFit, donde el influencer rompió el silencio.

Los dos entrenan en el mismo lugar, han hecho varias colaboraciones en redes sociales y asistido a eventos de influencers en Miami. Ojo, que no se ha confirmado una relación formal o si se están conociendo o saliendo. Pero en redes sociales, muchos de sus seguidores apoyarían una relación sentimental entre la ecuatoriana y el colombiano.

[ ¿Quién es el colombiano que podría haber conquistado el corazón de Alejandra Jaramillo? ]

En las imágenes difundidas en redes se ve a Alejandra en la competencia apoyando a Beta, en otras tomas se la ve en el celular.

Finalmente le preguntaron a Jonathan Betancourt si tiene una relación con ‘la Caramelo’. A lo que respondió, “¿Relación de quién?”, fue la primera frase que dijo.

View this post on Instagram

“No nada, vino a apoyar al equipo, entrenamos en el mismo gimnasio, y vino aquí a mostrar apoyo como todos los que son del gimnasio donde yo entreno, todo el equipo me ha estado aplaudiendo, pero no, la verdad es muy bacán contar con una familia que está ahí presente”, agregó a modo de explicación sobre la presencia de la ‘Caramelo’ en el lugar.

Cabe destacar que nunca se los han captado abrazados o besándose. Por su parte, Alejandra Jaramillo no se ha hecho eco sobre el tema en sus redes sociales.

Recordemos que Alejandra Jaramillo sufrió una dura pérdida de su gran amor, Efraín Ruales en enero de 2021 tras ser asesinado cuando salía del gimnasio. La caramelo tiene un vínculo muy grande con la familia del presentador.

En una entrevista realizada en 2022 que realizó Henry Bustamante, desde Miami, le preguntó si estaba lista para volverse a enamorar.

A lo que respondió:

“Lo que yo siento ahora, es que mi soltería no es normal, no es la soltería de una persona que termina una relación porque quiere. Es una soltería de duelo, es un proceso de duelo. No sé si es poco o mucho tiempo, pero en mi presente aún no está enamorarme otra vez”.

— Alejandra Jaramillo