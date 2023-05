¿La nueva voz de “La Sirenita”? Mar Rendón publica en redes sociales un ‘reto’ sobre la nueva película

Mar Rendón nos vuelve a sorprender a todos con su último post en donde se le ve cantando una de las canciones de la nueva película “La Sirenita”. En este caso, la voz de “La Academia” realizó un reto con la melodía de “Wish I could be” en donde pudimos disfrutar de su brillante talento.

Esta no sería la primera vez que veamos a Mar Rendón deleitarnos con su maravillosa voz. Hace poco pudimos ver a la cantante lanzar su último hit ‘Te arde’ La artista guayaquileña reveló que compuso la canción con dedicatoria a las personas que le hicieron bullying cuando era pequeña.

Te arde y su mensaje emotivo a sus fans

Tras estas declaraciones también expuso que su reciente tema sirve como recordatorio para que las personas no pierdan el brillo o las ganas de hacer algo. Su otro objetivo también fue para las personas que “se dedican a apagar el brillo de los demás”, sirviendo a este tema con un toque de empoderamiento.

La cantante comentó que la experiencia fue algo liberadora debido al reciente ‘hate’ que estaba recibiendo en redes sociales por parte de sus detractores.

Este tema cuenta con casi medio millón de reproducciones después de casi un mes de su lanzamiento en YouTube y las plataformas de streaming.

“Gracias por creer en mí”: Mar Rendón envío este emotivo mensaje tras obtener el tercer lugar en “La Academia”

Mar Rendón dejó en lo más alto al Ecuador tras obtener el tercer lugar en el reality show de canto “La Academia” México 2022. Así mismo, la guayaquileña envío un emotivo mensaje de agradecimiento a todos quienes le apoyaron en este camino.

“Gracias a mi familia y amigos. A mi nueva familia “MARciana”. Gracias a Ecuavisa, TVAzteca y La Academia TV por creer en mí. Gracias a mi país y a la gente de todos los países que conectaron conmigo más allá de una nacionalidad”, expresó Mar desde su Instagram.