‘La Suka’ se burla de sí misma por perdonarle “los cachos” a su esposo

Alejandra Sánchez ya volvió definitivamente con su esposo Gastón Bustamante, al menos, es lo que da a entender con uno de los videos que subió a TikTok, recientemente. ‘La Suka’ como es conocida en los medios de comunicación parece que ya se olvidó de la infidelidad de su esposo, la que ella misma aseguró “no perdonar nunca” y, aceptó perdonar para continuar su vida matrimonial.

Ahora solo le queda reírse de sí misma y todo lo que llegó a decir al momento de descubrir el engaño del padre de sus hijos. En una publicación que hizo en TikTok a mediados de mayo 2023, Alejandra utiliza un audio donde dice “Dios mío ¿Cómo es posible con este suceso?”, además lo acompaña con el texto “Cuando se enteran que perdone los cuernos” y también usa un filtro que la hace ver con ojos y bocas más grandes, dándole una expresión de asombro exagerada.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y, los usuarios de redes sociales no dudaron en atacarla diciendo “Ella es una contradicción andante, se dice frontal y hace de su vida un show para redes”, “Esta chica anda emocionalmente mal. Algún trastorno de infancia tiene”, “Ojalá el marido la valore ya que gracias a ella es que se lo ve haciendo publicidad en diferentes locales, el está disfrutando de ser esposo de la Suka”.

A principios de mayo, ‘La Suka’ aprovechó el espacio ‘Viva las mañanas’ para confesar que no se arrepiente de lo que ha compartido en redes sociales sobre la relación con su esposo. Y afirmó que seguirá llorando y expresando su enojo, pues no le interesa lo que opinen sobre ella.

“No me avergüenzo, díganme cachuda, que no me valoro, que no tengo amor propio(…) no me interesa todo lo que puedan opinar, comentar o escribir. Simplemente me interesa mi vida”, dijo Sánchez.