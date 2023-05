¿Sí le gusta Alejandra Jaramillo? La confesión del nuevo pretendiente de la ecuatoriana se viralizó en TikTok

Alejandra Jaramillo ha aparecido en sus últimas publicaciones junto a un reconocido influencer y creador colombiano conocido en las redes sociales como Beta Mejía. Pese a que mucho se ha especulado de esta cercanía, donde todos lo señalaban como el nuevo pretendiente de la ecuatoriana, el personaje se delató solito.

Fue mediante un reto donde se utiliza un filtro de TikTok denominado “I see you”, donde el colombiano se expuso, y pues, como era de esperarse, la única chica con la que ha estado muy cercano en las últimas publicaciones, ha sido la ‘Caramelo’.

El texto que acompañaba al filtro decía: “Este filtro muestra la inicial de la persona que te gusta”. Después de que varias opciones pasaron rápidamente por las gafas, se detuvo en la letra “A”, lo que todo disparó y señaló a que tenía que ver con nuestra famosa compatriota.

Incluso Beta colocó en la publicación: “¿Será?”, lo que puso más alerta a los internautas, quienes pusieron la mirada en Alejandra, como la opción principal.

La confesión de Beta se viralizó

El video se viralizó hasta el punto de lograr obtener más de dos millones de visualizaciones en menos de 24 horas. De igual manera, logró obtener más de 50 mil reacciones.

En los comentarios, los usuarios y seguidores de Mejía dieron su punto de vista, incluso asegurando que este nuevo clip va a dar de qué hablar en Ecuador, donde Ale es muy reconocida por su trayectoria como presentadora de televisión en varios programas de entretenimiento, como también ahora con su paso por la televisión internacional.

“Alejandra Jaramillo. ‘OMG’. No me ilusionen que me creo novelas”, “Carajo, ¿ALEJANDRA?”, “Si es la ‘Caramelo’ se sacaría la lotería porque es una buena chica”, fueron tres de los cientos de comentarios que destacaron el nombre de la ‘Caramelo’ en la Publicación.

Reacciones a la publicación de Beta Mejía. Imagen: captura de pantalla de TikTok

¿Quién es el Beta?

Es un creador de contenido e influencer social con una gran cantidad de seguidores (1,6 millones de seguidores en Instagram). Tiene experiencia con reality shows (Desafío). Beta es experto en CrossFit Nivel 1 y boxeador profesional.