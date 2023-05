Carolina Jaume le da una bienvenida llena de hipocresía a Paola Farias: Ambas son parte del jurado de ‘Soy El Mejor’

Carolina Jaume tiene solo dos semanas siendo parte del jurado de ‘Soy el Mejor’, pero ya sumá más de una polémica y pelea con los otros jurados.

Durante el programa del día 17 de mayo, Paola Farias fue presentada oficialmente como otro de los jueces del reality de baile, sin embargo, esto parece que no le cayó muy bien a Carolina, quien al principio estaba ignorando la bienvenida de su nueva compañera de trabajo.

[ ¿Curuchupa o liberal? Carolina Jaume habla sobre la actitud de Alejandra Jaramillo ]

Luego de que Paola Farias, presentadora, actriz y artista terminará su show de presentación oficial en el reality de baile, los animadores del programa empezaron a conversar con el resto del panel calificador para que le dedicaran unas palabras de bienvenida.

Pero cuando llegó el turno de Carolina Jaume, la cámara la enfocó y se observa que está utilizando el teléfono ignorando lo que los presentadores le están diciendo, hasta que en cuestión de segundos se hace la sorprendido y sonríe a las cámaras.

Uno de los presentadores le pregunta si conoce a Paola, a lo que ella responde que s´, “obviamente ¿Cómo estás Paolita?”, se le escucha decir a Jaume. Al mismo tiempo, Paola le responde preguntando que cuál es la razón de que sonría hipócritamente.

Carolina solo enfatizó que su risa se debía al éxito que tiene el programa, haciendo alusión a que la llegada de la actriz es señal de que ‘Soy el mejor’ si tiene rating y es tendencia a nivel nacional.

[ Llegó el renacimiento de Carolina Jaume, reveló su máximo temor dentro de la TV ]

“Sabes porque me río, si me río por ti, pero por algo bueno. Porque ya quisieran otros que nos critican y dicen que este programa está de bajada, que no damos rating y que somos huesos. Somos líderes a nivel nacional, consolidados. Sea lo que sea, digan lo que digan, haya pasado lo que haya pasado con la señora Faria”, aseguró Carolina mientras miraba a las cámaras.

Ahora solo queda esperar como se desenvuelven ambas como jurado y si realmente, dejarán el pasado atrás.