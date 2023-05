¡Así de tóxica! Carolina Jaume no comparte el nombre de su nuevo amor porque teme de ‘las grillas’

Tras varios meses de polémica entre Carolina Jaume y su exesposo, Allan Zenck, parece que la presentadora de televisión por fin ha encontrado algo de paz. En redes sociales se ve feliz a la guayaquileña junto a su nuevo galán, Aldo de Genna.

Ayer, Carolina Jaume compartió varias fotografías junto a su novio, sin embargo, evitó etiquetarlo debido al temor de que “las grillas lo acosen”.

Carolina Jaume sube controversial historia de Instagram.

De esta manera, la presentadora dejó ver el nivel de toxicidad que maneja alado de su nueva pareja, con quien lleva alrededor de ocho meses de relación. La rubia conoció al empresario tras divorciarse de su Allan Zenck, sin embargo, en aquel entonces el romance no prosperó debido a los constantes viajes de Aldo.

No obstante, tras varias rupturas, finalmente, la pareja se reconcilió y decidieron darse una oportunidad. De hecho, la relación va tan enserio que la presentadora lo hizo público el mes pasado.

“Yo necesitaba que sepan que no estoy sola, por eso lo hice público, que tengo un hombre que me respalda, un hombre bueno, un hombre que le teme a Dios, el que me está haciendo mejor persona, que me hace sonreír, que me hace feliz”, reveló ‘la Jaume’ en una entrevista con Silvana Torres, durante el Programa De Casa en Casa.

Con varias fotografías en sus historias, pero sin etiquetarlo, Carolina presume a su enamorado en redes sociales. Y sus fanáticos apoyan a la guayaquileña: “Disfruta y que dure lo que tenga que durar, el resto que sufra. Te mereces toda la felicidad del mundo” y “Dejnla ser feliz y que suba lo que quiera en sus perfiles”, son algunos de los mensajes que recibe Jaume en relación a su noviazgo.

Aunque hay quienes le recomiendan que no comparta nada públicamente, pues hay “muchas personas que no la quieren ver feliz”.