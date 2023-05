Así avanza caso de violación de actores de serie ´Patito feo´: Juan Darthés fue absuelto por “falta de pruebas”

Un escándalo de negación y disconformidad se posa sobre el reciente veredicto dictado la tarde del viernes 13 de mayo por el magistrado Fernando Toledo Carneiro, subrogante del Juzgado Penal Federal 7 de Sao Pablo, quien emitió la absolución de la acusación de “abuso sexual con acceso carnal”, que pesaba sobre Juan Darthés, actor que formó parte de la famosa serie ´Patito feo´.

Han pasado cuatro años desde que la denuncia pública realizada por parte de Thelma Fardin contra Juan Darthés, fue asentada inicialmente en el país de Uruguay, exactamente en el año 2019. La también ex integrante de la mencionada serie, quien solo tenía 16 años para el momento que asegura fue “violada” (2009), aseguró que apelaría tras conocer la decisión del juez.

“Dice que está probado el delito sexual, que me practicó sexo oral y que me penetró con los dedos. Pero como ocurrió en 2009 está prescripto. Y pide y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal. Yo era una niña de 16 años ¿Qué espera la Justicia? ¿Qué le está pidiendo a las infancias, que se filmen cuando están siendo abusadas?”, dijo durante una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina.

¿Cuál fue el fallo del juzgado con relación al caso?

“Este cambio en la historia no deja de infundir una gran duda en el juicio sobre lo que realmente sucedió en ese momento. El cambio en el relato de la víctima genera gran inseguridad para que se dicte una sentencia condenatoria. Se trata del punto central de la controversia: Si hubo o no la necesaria conjunción carnal. Así, específicamente en lo que respecta a las relaciones carnales, la presente sentencia no es capaz de precisar si la alteración en el testimonio de la víctima se produjo por el fenómeno de disociación psíquica, como defiende la acusación, o por otros factores capaces de generar distorsiones de la memoria. Teniendo en cuenta que durante más de nueve años el hecho específico de las relaciones sexuales no quedó claro en la memoria de la víctima, quien solo recordaba la penetración en 2018, cuando hizo la denuncia pública, parece temerario emitir un juicio condenatorio sobre este hecho específico”, señaló el magistrado como modo de argumento a su absolución, pues bajo su juicio, Thelma Fardin, uno de los personajes más queridos de la serie, no fue consistente en sus declaraciones, razón que la pone en tela de duda.