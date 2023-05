Antonella Moscoso responde a quienes critican su embarazo: “No necesito la aprobación de nadie para ser feliz”

Antonella Moscoso se pronuncia sobre los malos comentarios que ha recibido luego de anunciar que tendrá un hijo con Reiner Izquierdo. La bailarina utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje a quienes han criticado su gran noticia.

“No entiendo porque en este mundo existen personas tan malas. El tiempo de Dios es perfecto y juzgar sin conocer es el mayor error que cometemos seamos felices de los demás”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Además, alegó que no necesita de la aprobación de nadie para ser feliz, y que solo Dios tiene escrito su camino “y ahora es mi mejor momento porque ya no estoy sola lucho por alguien más y nunca me arrepentiré de decidir tenerlo”.

“Pido respeto en esta etapa que estamos viviendo y de corazón no lastimen, ni intenten dañar la felicidad de los demás con calumnias, Paz”, aseguró.

Toda la controversia se generó luego de que Silvana Mendoza ‘La Veneno’ junto a Jasú publicaran un video donde critican como “jóvenes salen embarazadas tan rápido para amarrar un hombre”.

“No entiendo por qué las mujeres se embarazan tan rápido, las chicas sobre todo. Estamos hablando de un chisme interno, y nada que ver. No entiendo por qué se apresuran”, dijo Silvana en un video publicado en la cuenta de Instagram de Jasú.

Renier Izquierdo y Antonella Moscoso anunciaron su embarazo el 16 de mayo de 2023, en vivo, durante su presentación de baile en ‘Soy el Mejor’. También publicaron una imagen en sus cuentas de Instagram para oficializar la llegada de su primer hijo o hija.

Cabe destacar que el inicio amoroso de Antonella y Renier se dio de una manera un tanto confusa, pues el vínculo que para ojos de muchos quedaba claro, no terminaba de ser confirmado por ellos, sin embargo, hace ya varios meses que los bailarines se han dejado ver más estables que nunca, tanto en la pista como en lo sentimental y todo apunta que como muy buenos padres.