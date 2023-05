¿Será que no se quiere ni un poquito? Joven descubrió la infidelidad de su novio y se hizo amiga de la amante

¡Así de sorprendente! Una chica impactó a todos los internautas de las redes sociales al descubrir que su novio le era infiel. En vez de que suceda lo que normalmente pasa cuando existe el demonio de la infidelidad, ella optó por hacerse amiga de la amante. Según ella, esa relación tendría una representación de seguridad y una opción para que su novio no se sienta solo en la ausencia.

Esta historia pertenece a Sofía Gutierrez, quien decidió mostrarse abiertamente en las redes sociales compartiendo momento con quien sería la otra mujer de su novio, quien se llama Sarahy Gil.

Aunque es difícil de creer y concebir, esta historia es 100% real. Sofía en lugar de armar tremendo discusión y darse su lugar, terminando con su vinculo, decidió entablar una amista muy cercana con Sarahy.

Sofía Rodríguez y Sarahy Gil juntas compartiendo el mismo hombre. Imagen: captura de pantalla de Facebook

¿Cómo descubrió la infeidelidad?

Según Gutierrez, esto logró identificar al revisar y leer detenidamente los mensajes de Whatsapp, y aunque mucho sigan si creer en esto, ella jamás tuvo una respuesta negativa al encontrar esto.

En vez de declararse contraria a la amante decidió conocerla y abrirle su corazón convirtiendo lo que eras de dos, en un noviazgo de tres, donde solo prevalece el “amor”.

Según Sofía, esto sucedió porque se dio cuenta que en cada mensaje de texto, Sahary trataba con amor y dulzura a su novio. Este sería unos de los argumentos fuertes por los que no podría odiar a ‘la otra’.

Publicación donde aparece la amante y la novia de un chico. Imagen: captura de pantalla de Facebook

“Para mí su amistad vale más que cualquier otra cosa, porque cuando yo no pueda estar allí, ella estará cuidándolo y dandole todo el cariño que se merece”, aseguró por medio de sus redes sociales.

Sofía describe a Sarahy de la siguiente manera: “¿Quién es ella? Ella es la mujer con la que mi novio me engañó y ahora es mi amiga. No estoy loca, ella ha ganado todo mi cariño al aceptar a mi novio como suyo, al comprender su lugar y no exhibirse públicamente con él, al amarlo incondicionalmente”.