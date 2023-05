“Se dieron cuenta que no sirves”: Tabata Gálvez le envía mensaje a Andres Salvatierra al conocerse que pierde seguidores

Los medios de comunicación han dado a conocer que Andrés Salvatierra ha perdido seguidores en las redes sociales, muchos aseguran que el motivo es por la “mala fama” que se creó en Ecuador. Mientras que, otros solo lo asocian con la baja frecuencia de contenido en sus cuentas.

Ante esto, Tabata Gálvez y Carolina Jaume opinaron que la pérdida de seguidores es debido a que las personas se han dado cuenta “de que es una persona falsa”.

“Tengo un conocido, con un cargo importante dentro de un canal de televisión que llegó a comentarme que Andrés solo lo buscaba cuando necesitaba algo o un favor”, dijo Carolina en el programa de farándula que presenta junto a Tabata.

Además, aseguró que esa misma persona que es directivo y productor también le dijo que en muchas oportunidades dejó de responder por WhatsApp o correos referentes a propuestas “hace poco al parecer le escribió de nuevo a mi amigo, preguntando que si tenía algo de trabajo que ofrecerle. Andrés le dijo esto los mismos días que prometía en redes que volvería a Ecuador”.

Por otra parte, Tabata también se pronunció sobre la situación de Andrés, alegando que todo lo que le está pasando es producto de sus actitudes y forma de ser. “Se te están yendo los seguidores, no porque no subas contenido, es porque ya no estás con Mare”, fueron las primeras palabras de Gálvez.

Además, añadió que Andrés es una persona que utilizó la fama de Mare para ganarse un puesto en la farándula ecuatoriana y era algo que venía trabajando desde Turquía donde “se ganó el fastidio de todos sus compañeros”.

“Se dieron cuenta que eres un perro, hablas mal de las mujeres. Se dieron cuenta que eres una basura, te aprovechaste de una compatriota, te ganaste el fastidio de tus compañeros en Turquía. Cuando estabas aquí solo hiciste payasadas. Se dieron cuenta que eres una lacra, que no sirves”, sentenció Tabata.

Andrés Salvatierra no se ha pronunciado al respecto y, al revisar sus redes se observa que está enfocado en crear contenido cómico o gracioso para sus seguidores a través de las historias de Instagram.