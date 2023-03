Andrés Salvatierra no se queda en palabras y muestra resolución de demanda contra Mare Cevallos

Sigue la puja y la guerra mediática, Andrés Salvatierra no le teme a causar polémica y luego que su ex pareja, Mare Cevallos, le respondiera calificándolo de “misógino” y desmintiendo la existencia de cualquier denuncia en su nombre, Salvatierra, quien previamente amenazó con mostrar evidencias de “lo que tuvo que vivir”, demostró que no estaba jugando y difundió lo que parece ser la resolución de una demanda.

Según se deja leer en la imagen expuesta por Salvatierra, la resolución habría salido con fecha de agosto, y de acuerdo a lo que recoge, la Fiscalía de Guayaquil, habría citado a declarar a la actriz, por el presunto delito de “Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familia”.

Cabe destacar que esta publicación se dio después de que Cevallos asegurara que nunca existió tal demanda; “En el día de la mujer, tengo que aguantar a un misógino diciendo que me denunció (que cuando mi abogado llamó al suyo le dijo que no existía tal denuncia) una mentira más”, fue lo escrito por Mare, en respuesta a la primera indirecta de su ex pareja.

“Disculpen por haber contestado a las provocaciones de mi ex. Les prometo que si lo vuelve hacer, muestro todo lo que aguanté mientras estuve en Ecuador para que puedan entenderme (Capturas, llamadas, audios, grabaciones, porque la denuncié”, tuiteó.

Los ex están ahora en el ojo de las páginas de entretenimiento, a la espera de la próxima reacción de Mare Cevallos, quien se espera sea igual de contundente en su respuesta. Cabe destacar que este escándalo llega justo en el momento en que Cevallos se ha dejado ver radiante y más enamorada que nunca, con el participante del programa de comida de MásterChef Ecuador, Jamil, con quien parece que todo va viento en popa. Un golpe bajo para la actriz.