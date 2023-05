Carolina Jaume y lo que todavía no aprende de las redes sociales pero a ella le resbala

La presentadora y actriz, Carolina Jaume, ha demostrado que renació de la cenizas luego de estar involucrada en tanta polémica y adversidad de su vida personal. Desde hace un tiempo decidió abrir la ventana de su vida para que ingresen los rayos del sol, pero aún tiene algo que aprender y por lo que nuevamente recibe críticas.

El exceso de retoques. Puede ser con maquillaje o al momento de la edición de fotografías. Las que publicó recientemente en su cuenta de Instagram han recibido comentarios negativos -aunque también positivos- ya que no parece ella. Muy lamentable porque cuando se ha mostrado al natural y con menos se ve espectacular.

Su look para la emisión de ayer de ‘Soy el mejor’ estuvo impecable. Un vestido de color blanco, bien tallado al cuerpo que hace que destaque su nueva y estilizada figura. Lo complementó con un cabello totalmente lacio. Bien acertado. Aunque en la pantalla se veía muy bien, en las imágenes que subió a Instagram no le atinó.

[ “¡No seas ignorante, Carolina Jaume”: jueza de ‘Yo Soy el Mejor’ perdió la paciencia y arremete contra la presentadora de televisión ]

Aunque sí se la observó cómoda con el resultado final, en las fotos no transmite ello. Es que realmente no parece Carolina. Se le ve el rostro diferente. Esto es algo que no ha aprendido Jaume ya que no es la primera vez que comparte contenido del cual no se la ve igual.

A Carolina, tal parece que le resbalan los comentarios. El mensaje que acompañó está publicación se refiere a un renacimiento. “Un renacimiento a partir de la adversidad espiritual hace que nos convirtamos en nuevas criaturas”.

Carolina Jaume y sus fotos retocadas por las que recibe críticas (@carolinajaume)

Los usuarios emitieron sus opiniones sobre estas imágenes. Algunas con fuertes críticas sobre su aspecto y otras en cambio han defendido que luce hermosa.

Alejada de la polémica

Jaume está completamente alejada de la polémica con el padre de su hijo, Allan Zenck, pues ya un tiempo que no se la ve con sus publicaciones tendenciosas, atacantes y exponiendo la mala relación que ha tenido con su exesposo. Pero tal parece que eso tiene un motivo visible: El amor.

Como ella misma ha demostrado, se encuentra más enamorada que nunca por la nueva relación que tiene con el empresario mantense, Aldo de Genna.

Desde que arrancó el año, Jaume no dejó un solo día de dar material y tela qué cortar para los medios y sus seguidores. Sus historias incluían apodos burlescos que hasta tendencia se hicieron y acciones legales. Aunque en principio era consecuente, de poco le fue bajando dos rayitas cuando su ex estalló y dijo que la demandaría.

Carolina Jaume y Aldo de Genna (@carolinajaume)

La tranquilidad llegó aún más cuando dio a conocer públicamente su relación con el mantense. Aunque se mantienen a distancia, la guayaquileña viaja los fines de semana para pasar con su amado. En las imágenes que comparte se la ve feliz, ‘in love’ y sobre todo tranquila.

Tampoco ha dejado de agradecer a quienes la han ayudado en sus momentos difíciles y de oscuridad para levantarse con más fuerza.