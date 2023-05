Aquí el emotivo mensaje que dedicó Carolina Jaume a su madre para celebrar su día: “Nada sería posible de no ser por ti”

Carolina Jaume se volcó en amor para celebrar el día del ser que le dio la vida, Diana Saporiti. La presentadora de televisión quien ha demostrado tener una estrecha y muy estable relación con su madre, realizó una muy emotiva publicación para honrar el amor que su progenitora le ha brindado durante su vida.

Fue por medio de todo un carrusel de fotografías que la también actriz dejó ver a doña Saporiti en distintos roles, tanto el de mamá, en el cual aparece junto a ella, pero también en el de abuela, una acción que Carolina Jaume también se tomó el tiempo de agradecer en su posteo.

“Creo que he dado por sentado que sabes que te amo, pero debería recordártelo mas seguido. No tengo palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí, por la fuerza que tuviste para sacarme adelante. La persona que soy es totalmente por tu esfuerzo, nada hubiese sido posible de no ser por ti. Tu trabajo no terminó con mi crianza, hasta hoy tu apoyo lo he tenido cada vez mas, gracias por todo el amor que me has entregado a mi y a mis hijos. Admiro tu valentía, tu paciencia y tu fuerza para protegerme. Lamento los momentos de angustia y preocupación que te he hecho pasar durante toda mi vida…”, fue el texto compartido por la también modelo.

La madre de Carolina Jaume ha estado al pie del cañón para la modelo en todos sus momentos duros, apoyándola, defendiéndola, e incluso se ha pronunciado en redes en busca del beneficio de su hija. La ocasión más reciente data del pasado diciembre, cuando la ahora presentadora de ´Agárrate´ fue privada de libertad por la demanda interpuesta por su ex esposo Allan Zenck, en ese momento Diana Saporiti acudió a los internautas para pedir justicia.

“Yo quisiera hacer un llamado a todas las mujeres ecuatorianas que han pasado por algo similar, que apoyen a mi hija, mi hija se lo merece, mi hija es una buena persona, trabajadora, no merece lo que le está pasando”, dijo en ese momento.