Mamá de Carolina Jaume se pronuncia y pide apoyo para su hija: “Hago un llamado a todas las mujeres que han pasado algo similar”

La detención de Carolina Jaume, es una noticia que aún mantiene en vilo a toda la farándula ecuatoriana y a sus seguidores, pero en especial, a uno de sus seres más allegados, a su madre, Diana Saporiti.

La mamá de la actriz, se pronunció en un contacto con el programa de ´Los Hackers de la farándula´ para hablar sobre el que habría sido el momento de detención de su hija, como fue su único y último llamado hasta ahora, y a su vez para pedir al común de las mujeres ecuatorianas, su apoyo y solidaridad para con la situación que vive el ex rostro de Ecuavisa.

“Yo estaba en mi casa tranquila, cuando vi las noticias. Yo llamé a Carolina por otra cosa cuando me dijo ´mami no puedo hablar contigo ahorita, ya yo te llamo, yo te llamo´ y me cerró el teléfono. Y después empiezo yo a entretenerme con las cosas que ustedes hablan (...) Volví a llamar y no me contestó, llamé a la abogada y ahí fue que me dijo”, narró inicialmente Diana Saporiti.

Fue en horas de la noche de este lunes 20 de diciembre, que las primeras imágenes de la actriz subiendo a una camioneta de policía comenzaron a viralizarse en las redes sociales. La mamá de Carolina fue consultada sobre la relación que mantiene con quien fue su ex yerno, Allan Zenck y aseguró: “Simple y sencillamente lo que yo siempre he pensado de él, que no es una buena persona, porque quien es una buena persona no pone presa en víspera de la navidad a la madre de su hijo”.

El panelista del espacio de Ecuavisa también consultó por los estados compartidos por medio de la cuenta en Instagram, de la señora Saporiti, donde posteó más de una palabra que no deja nada a la imaginación y describe exactamente su significado, a esto dijo: “Que puedes pensar de un hombre que faltando 3 días para navidad meta presa a la madre de su hijo, que piensas de ese hombre”.

Para cerrar, Diana Saporiti, aseguró que solo tiene un deseo de navidad, y es que su hija Carolina Jaume salga de lo que está viviendo. “Que sea fuerte, que Dios está con ella, que va a salir adelante como siempre sale. Que mi hija salga, que pueda vivir en paz, que ya ese señor la deje de perseguir Yo quisiera hacer un llamado a todas las mujeres ecuatorianas que han pasado por algo similar, que apoyen a mi hija, mi hija se lo merece, mi hija es una buena persona, trabajadora, no merece lo que le está pasando”.