¿Carlos José Matamoros siente envidia por el éxito de Alex Vizuete? El presentador dijo que el actor “tiene voz de caricatura”

La noticia de que Alex Vizuete será parte del elenco de la nueva película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ ha conmocionado los medios de comunicación ecuatorianos y muchos son los que se sienten orgullosos. sin embargo, parece que el progreso del actor no es del agrado de todos.

Carlos José Matamoros, parece que está en la lista de quienes “atacan” al actor y aseguró en su programa de farándula que “necesita mucho más que hacer un doblaje para Sony para crear trayectoria”. Ante este comentario, Nathalie Carvajal habló sin rodeos y le dijo a Matamoros que sus palabras parecían demostrar “envidia por el progreso de Alex”.

Así mismo, la también presentadora señaló a Carlos de estar atacado por el logro de Alex, asegurando que no se deben poner peros a eso, solo se debe aplaudir y felicitar.

“Yo hago comentarios profesionales y que van acorde a la situación, no involucro mis sentimientos o si no me agrada una persona de la farándula cuando logra algo. Parece que tienes algo en contra, solo debiste felicitarlo y ya, si es mucho o poco no importa”, expresó Carvajal.

La reacción del presentador no fue muy positiva ya que, se alteró en pleno programa y por más que dijo que si lo felicitaba, seguía mencionado que no es suficiente para decir que tiene una gran trayectoria. Palabras que fueron criticadas por los seguidores y se lo dejaron dicho en los comentarios.

“Que a ti no te llamen ni de Perú, con toda la trayectoria que dices sumar, no es culpa de los demás”, “Pues Alex con menos que tú, ya estampa su nombre con una empresa internacional”, “No importa si son 5 minutos o toda la película, un ecuatoriano está en la historia de Marvel”, fueron algunos de los comentarios.

Alex Vizuete será un digno representante del talento ecuatoriano en la nueva película animada de Spider-man. Será el actor de doblaje de uno de los protagonistas de esta nueva cinta.