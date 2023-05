Solo fue el poder del gimnasio, modelo de Onlyfans revela su gigante cambio después de años de entrenamiento

Más de 5 millones de seguidores en Instagram respaldan la fama de la modelo y adicta al fitness Alejandra Treviño. La mexicana, quien también está recibiendo ganancias económicas de Onlyfans, hizo estallar su red social al recalcar cómo ha cambiado su cuerpo gracias al entrenamiento.

Este domingo la joven de 34 años acotó cómo fue su inicio dentro del gimnasio. La aclaración llega después que en redes sociales la tildan de ser falsa ya que una ayuda del bisturí habría permitido lograr la esculpida figura.

Es así que en la instantánea se la ve sumamente delgada y con unas curvas no tan prominentes como las que actualmente presume en sus redes sociales. Aunque se desconoce la época que data la imagen, si es queda claro que la perseverancia puede llevarte a otro nivel de tu estado físico.

“Les comparto aquí mi primer post de Instagram, no fue precisamente el primer día pero fue el regreso definitivo y verdadero a una vida más sana. Esta es mi genética, me costaba llegar a los 50 kilógramos porque tenía anemia y mil problemas. No había dinero para creatina ni proteínas pero habían ganas”, resaltó.

Como bien dejó claro en su comentario, los problemas personales comenzaron a afectar su vida pero el enfocarse en el ejercicio fue la mejor salida para conseguir una figura que ahora es envidiable.

¿Cómo inició la fama de Ale Treviño?

La influencer nació en Monterrey (México) el 23 de octubre de 1988. La joven tuvo relevancia desde que apareció en una edición del periódico “Metro”.

Alejandra Treviño para mantenerse en forma come 7 veces al día, desayuna clara de huevo acompañado por tocino o salchicha, en el resto de sus cuatro comidas consume pollo, arroz, atún o pescado, según reseña el medio La Neta.

En su canal de YouTube acumula más de 30 mil seguidores donde su principal temática es el subir contenido con rutinas de ejercicios. Además del mundo fitness, ella tiene un título en Marketing aunque su sueño frustrado es el de la actuación.

