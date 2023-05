Así lucía Denisse Molina a sus 10 años

No es jueves de TBT pero eso no es problema para Denisse Molina, la ex ancla de noticias que causó revuelo y mucha emotividad en su más reciente y corta visita al Ecuador, quiso compartir un recuerdo de su infancia, en compañía de uno de los seres más importantes en su vida, su madre, con quien se dejó ver posando cuando era tan solo una pequeña niña.

Fue por medio de su cuenta en Instagram que la periodista hizo difusión de la postal que despertó ternura y a la vez jocosidad, por la manera en que ella misma describe la foto; “Si tu mamá no te hizo copete no tuviste infancia”, escribió la ahora activista que trabaja capacitando a mujeres que han sido víctimas de la violencia.

Denisse Molina cuando era niña

De acuerdo con la fecha con que data la foto (1990) según lo descrito por la misma periodista, Denisse quien actualmente esta próxima a cumplir 43 años, tendría alrededor de 10 para el momento en que fue tomada. Con un vestido acorde a la época y un singular peinado, la ex presentadora de ´Televistazo´ mostró una distinta y muy adorable faceta.

Hace tan solo un día, Molina se despidió del Ecuador luego de unos largos días de trabajo, proyectos y amplia agenda de actividades. Con imágenes desde el aeropuerto de Quito, dedicó un emotivo mensaje e hizo un recuento de su visita a la Tierra que la vió nacer, para luego encaminarse a Tailandia.

“Con el corazón inflado. Así dejo el Ecuador al país que siempre se quiere regresar (...) Me voy con ilusión de que esto recién empieza, hay mucho, mucho más por hacer”, escribió como pie de su post despedida.

Al menos unas dos mil personas asistieron a su conferencia magistral, en la que puso “el corazón entero”. Estuvo llena de emotividad, recuerdos, agradecimientos y sentimientos encontrados.