Anuel AA reveló que sus indirectas tuvieron efecto: “Me acabo de dar cuenta que me bloquearon en Instagram”

´Anuel AA´ no se da por vencido, el reguetonero ha demostrado ser fiel creyente del dicho “el que persevera alcanza” aunque ´Karol G´ no lo voltee ni a ver. El cantante sigue jugando a la provocación, pues recientemente realizó una publicación donde nuevamente le lanzó a quien alguna vez fue el amor de su vida, asegurando que ya lo habría hasta bloqueado de las redes sociales.

“SABEN QUE?????? ME ACABE DE DAR CUENTA DE Q ME BLOQUEARON EN IG AHORA MISMO O ANOCHE 🙁😂ADIVINEN… QUIEN Y PORQUE ???? PARECE QUE ALGUIEN SE PUSO CELOSOOOOO Y SE ENCABRONOOO”, es el copy escrito por el puertorriqueño, quien no ha parado de enviar indirectas a Carolina Giraldo en las últimas semanas.

Anuel no le teme a las pronunciaciones y no desaprovecha un solo momento para mandarle mensajes a la colombiana, a quien ya dedicó canciones, posteos e incluso ha enviado indirectas a quien asegura es el nuevo novio de la ´Bichota´ Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como ´Feid´.

“Y esta se la de dedicó a tu novio bb”, es el copy que acompaña al posteo donde el puertorriqueño aparece sonriente con una pancarta gigante, donde se lee en grande “Fuck Ferxxo”, frase a la que le sigue una jocosa y viral animación del personaje de moda y que se ha apoderado de todos los TikToks e historias de Instagram, ´Bowser´, el antagonista de la película de ´Mario Bros´, cantando la que podría considerarse una polémica letra.

´Anuel AA´ y ´Karol G´ fueron una de las parejas más famosas y más queridas dentro de la industria musical en su momento, una razón por la que los internautas han hecho revuelo con cada post y frase publicada por el intérprete de ´La llevo al cielo´, por su parte ´Karol G´ sigue guardando absoluto silencio al respecto.