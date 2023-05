Anuel se confiesa y asegura que ´Mejor que yo´ está inspirada de inicio a fin en Karol G: “Se la dediqué, pensé en ella”

Sigue la polémica, el nuevo lanzamiento musical de Emmanuel Gazmey, también conocido como ´Anuel AA´ tiene a medio mundo dando reproducir a ´Mejor que yo´ no solo por su ritmo, sino también para escuchar que escribió el cantante puertorriqueño para quien fue su viejo amor, ´Karol G´.

Aunque el artista se encargó de dejar en claro desde el primer momento para quien iba este nuevo éxito, también lo reafirmó durante una reciente entrevista con para el canal de YouTube “Alofoke Radio Show”, donde reveló que la melodía fue escrita toda de su puño y letra, y en todo momento tuvo a la colombiana en su cabeza cuando la creó.

“Es una canción que ya tenía escrita. Era ese ritmo. Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio. Te echo de menos. Se la dediqué a Karol y pensé en ella. Ahora tiene novio”, explicó.

Al ser consultado sobre si extraña a la intérprete de ´Provenza´, el boricua estalló en una risa un tanto nerviosa, y se limitó a decir: “No hablo de mi vida personal en público. Pero la canción no tiene pianos de lloradera. La canción es para chingar, perrear de ladito. Ella misma para que ella se coja a Feid, se lo perre”, agregó.

Asimismo, tras sacar a relucir nuevamente el nombre del cantante colombiano Fercho, la pregunta que surgió de inmediato por parte del conductor fue: “¿Cómo tú sabes que son novios?”, interrogante a la que Anuel hizo caso omiso y desvió la temática y comenzó hablar de sus tatuajes con la ´Bichota´.

“Ya empecé a hacerle un trabajo por encima. Es de Karol mío y de los dos. Ya empecé a hacerle un tatuaje bien bonito”, aseguró, al tiempo que se refirió de nuevo al cantante de ´Hey mor´ y dijo no haberlo visto nunca en persona. “No yo conozco a Feid. Nunca lo he conocido. Nunca lo he visto en mi vida”, mencionó.

Cabe destacar que la canción sacada por Anuel hacia Karol G ha sido en parte centro de muchas críticas, y no precisamente por el hecho de que ya no están juntos, sino debido a que muchos de los internautas la han tildado de “vulgar”.