´Acróstico´: El nuevo tema musical con que Shakira rompe el molde y canta al amor más puro, aquí los mensajes ocultos

Vemos a una nueva Shakira renacer de las cenizas, un ave fénix que ya no mira para atrás, sino que se enfoca en lo que tiene delante, sus hijos. La cantante colombiana dio un giro de 360° en el estilo musical con el que ya venía trabajando, tras el lanzamiento de su más reciente sencillo ´Acróstico´.

La canción que muestra una animación de un ave construyendo un nido para sus polluelos y cuidándolos de toda adversidad, acompañada con una emotiva letra enmarcada en conceptos como la resiliencia, el amor, el perdón, han puesto nuevamente y como era de esperarse, en un pedestal, a la recién nombrada “mujer del año”, quien valga la redundancia, ha hecho en menos de un año, una reconstrucción total de su vida, tras su separación de su ex pareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué.

La intérprete de ´Monotonía´ optó por dejar de lado las indirectas y esta vez habló directo al corazón, con un mensaje que tal como se puede ver en las reacciones y comentarios de su post, ha sido una tarjeta de identificación para muchas madres alrededor del mundo, quienes aplauden la valentía y el empoderamiento de la barranquillera frente a todo lo que le ha sucedido.

¿Qué significa ´Acróstico´?

De acuerdo a lo que recoge el portal web de la RAE (Real Academia Española) “Un acróstico es una composición poética o prosaica en la que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración, son leídas en sentido vertical y forman un vocabulario o una locución”, un dato que a medida que avanza el video musical de la colombiana se cumple y deja ver como las iniciales de la letra se juntan, formando el nombre de sus dos hijos; Sasha y Milan.

Aquí la letra completa

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar.

Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, una sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla.

Aprender a perdonar es de sabios, solo te sale amor de esos labios.

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan; los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si he de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy