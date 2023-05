Denisse Molina ya tiene nuevo mejor amigo y le hace ‘el feo’ a Juan Carlos Aizprúa

Denisse Molina, la ex presentadora de Televistazo se encuentra en Quito desde hace unos días debido a la conferencia magistral Impacta que se desarrolla en Cumbayá, pero también ha tenido la oportunidad de visitar a amigos y despedirse de grandes como Don Alfonso. Sin embargo, en sus redes presumió a su nuevo mejor amigo dejando a un lado a su exdupla, Juan Carlos Aizprúa.

Recordemos que Aizprúa la esperó en el aeropuerto de Quito con flores y la llevó hasta la casa de sus padres. Pero, en su cuenta de Instagram, Molina enfatizó en tono de broma (cabe recalcar), que su amigo “solo me llama para cobrarme la carrera” y que ahora tiene un nuevo mejor amigo, siendo así, Henry Bustamante.

“Juan C. Aizprúa ya te cambié!…Has sido reemplazo!…. Nuestra amistad se ve en serio riesgo! Me llamas solo a cobrarme la carrera por haberme ido a recoger al aeropuerto … En mis últimos días en Ecuador , quién si me vino a visitar es mi nueva dupla @henrybustamant … él si me llevará al aeropuerto sin cobrarme la carrera”, escribió Denisse en un post donde se lo ve con el guayaquileño.

Esto se debe que Bustamante viajó a Quito solo para entrevistar a la reconocida periodista para el programa matinal “En Contacto”.

La actual colaboradora de una ONG en Tailandia que se encarga de empoderar mujeres, llegó al Ecuador para dar una conferencia magistral de comunicación llamada ´Impacta´, la cual tiene lugar este 11 de mayo.

¿De qué se trata la conferencia que dará Denisse Molina?

Denisse Molina llega a Ecuador de la mano de uno de sus más grandes y recientes proyectos profesionales ´Impacta´ donde expondrá acerca de la importancia de la proyección de imagen y de todo lo que esta abarca más allá de lo superficial.

“Cuando hablamos de proyección de imagen… se nos viene a la mente, la elegancia, el buen vestir, la actitud….. pero atrás quedó esa Teoría!!! La proyección de imagen va muchoooo más allá de lo superficial… tiene que ver con tu esencia, con tu interior, con tu empatía, con la conexión con los demás…. Porque NO hay que parecer… hay que SER…”, escribió como una especie de adelanto de lo que será su disertación.