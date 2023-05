Denisse Molina ya está en Ecuador ¿Quién la esperaba en el aeropuerto?

Es oficial, Denisse Molina ya está en Ecuador, la ex presentadora de Televistazo ya arribó a tierras guayaquileñas tras tres exhaustivos días de viaje, y fue recibida con todo el calor del tricolor ecuatoriano, por parte de uno de sus mejores amigos y también ex compañero de trabajo, Juan Carlos Aizprúa, quien la esperaba con todo el cariño, a su llegada al aeropuerto.

La actual colaboradora de una ONG en Tailandia que se encarga de empoderar mujeres, llegó al Ecuador para dar una conferencia magistral de comunicación llamada ´Impacta´, la cual tendrá lugar el próximo 11 de mayo.

“Feliz de pisar mi tierra el Ecuador 🇪🇨 no puedo más de la emoción !!!! Y adivinen quién me vino a recoger???? Hubo reencuentro? Será que quiere que me quede? Será que me dio un abrazo después de tres días de vuelo sin bañarme?”, es el mensaje escrito por la ex ancla de noticias, quien luego mostró su reencuentro con el que podría decirse fue y es, uno de sus mejores amigos no solo en el medio de la televisión, sino también a nivel personal, Juan Carlos Aizprúa.

Los amigos se fundieron en un abrazo después de un largo tiempo alejados y seguidamente compartieron una postal en la que se mostraron ya en la tranquilidad de un auto, disfrutando de la compañía del otro. “Días de muchas emociones. Bienvenida a tu casa @denisse_molina_rodriguez Mucho que recordar y compartir. Tqm”, escribió Aizprúa.

¿De qué se trata la conferencia que dará Denisse Molina?

Denisse Molina llega a Ecuador de la mano de uno de sus más grandes y recientes proyectos profesionales ´Impacta´ donde expondrá acerca de la importancia de la proyección de imagen y de todo lo que esta abarca más allá de lo superficial.

“Cuando hablamos de proyección de imagen… se nos viene a la mente, la elegancia, el buen vestir, la actitud….. pero atrás quedó esa Teoría!!! La proyección de imagen va muchoooo más allá de lo superficial… tiene que ver con tu esencia, con tu interior, con tu empatía, con la conexión con los demás…. Porque NO hay que parecer… hay que SER…”, escribió como una especie de adelanto de lo que será su disertación.