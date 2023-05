Reina Martínez, la ‘Gorda Matosa’ y la ‘Bombón’ Mayra Montaño impactan con nuevo look ¿qué hacían juntas?

Reina Martínez, más conocida como la ‘Gorda Matosa’ en la barra de Emelec, sigue sorprendiendo a sus seguidores por su extremo cambio radical tras bajar muchos kilos. Hace más de un mes regresó a Ecuador para seguir en sus intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, hace poco fue vista con una hincha de Barcelona SC, nada más y menos que Mayra Montaño ‘La Bombón’.

En una foto compartida en su cuenta de Instagram, la ‘Gorda matosa’ sigue bajando de peso y cada vez se la puede ver mejor. Sin embargo, se tomó una foto con la ‘Bombón’ publicando una encuesta sobre quién ganará el Clásico del Astillero este año que se jugará el próximo 3 de junio.

La 'gorda matosa' y la 'Bombón' juntas (Instagram)

Recordemos también que Montaño abandonó los noticieros para ser concejal de Guayaquil y este de mayo se posesionará como nueva autoridad. En su cuenta de Instagram ha publicado varias imágenes de su nueva vida alejada del periodismo, donde se hizo conocida y querida por los ecuatorianos.

Reina quien vive en Estados Unidos desde hace 9 años, reveló en una entrevista a los Hackers de la Farándula, que ella por su cuenta comenzó a bajar de peso ya que “cuando caminaba me ahogaba, ya no podía hacer ciertas cosas. No busqué nutricionista, no busqué hospitales, no busqué doctores. Yo misma decidí hacerlo por mi cuenta”.

Bajó de peso sin cirugía:

Ha bajado de peso considerablemente sin ayuda de una cirugía y ella se siente bien por lograrlo. “Hubo un momento en el que tuve que pensar en mi salud, más no que la ‘gorda matosa’ por eso tomé la decisión de bajar de peso”.

La gorda matosa

La hincha de Emelec confesó que uno de los retos fue el control en la comida. “Lo más difícil fue la comida porque le encantaban los dulces”.

Su doctor mostró los resultados de sus cirugías, tras bajar de peso se sometió a una cirugía de levantamiento de cara y cuello. También sacar la grasa de los brazos y un levantamiento con aumento de mamas.