El cambio radical de Reina Martínez, la ‘Gorda Matosa’, ¿cuándo decidió cambiar su estilo de vida?

¿La recuerdas? Reina Martínez, más conocida como la ‘Gorda Matosa’ de la barra de Emelec ha tenido un cambio radical tras bajar de peso. Ella vive en Estados Unidos hace 9 años y hace algún tiempo tomó la decisión de cambiar su estilo de vida ya que llegó a pesar 316 libras. Hace un mes llegó a Ecuador para someterse a un par de intervenciones quirúrgicas para su imagen.

“Fue decisión propia. Ya cuando caminaba me ahogaba, ya no podía hacer ciertas cosas y dije no, esto no está bien. No busqué nutricionista, no busqué hospitales, no busqué doctores. Yo misma decidí hacerlo por mi cuenta”, había dicho en una entrevista a Los Hackers de la Farándula.

Ha bajado de peso considerablemente sin ayuda de una cirugía y ella se siente bien por lograrlo. “Hubo un momento en el que tuve que pensar en mi salud, más no que la ‘gorda matosa’ por eso tomé la decisión de bajar de peso”.

La hincha de Emelec confesó que uno de los retos fue el control en la comida. “Lo más difícil fue la comida porque le encantaban los dulces”.

Sin embargo, estuvo en Ecuador para someterse a un cambio de imagen. En una foto en su cuenta de Instagram se la puede ver en una cámara hiperbárica de última tecnología.

Su doctor mostró los resultados de sus cirugías, tras bajar de peso se sometió a una cirugía de levantamiento de cara y cuello. También sacar la grasa de los brazos y un levantamiento con aumento de mamas.