El Caramelo que dejó sobre Luis Fonsi; Alejandra Jaramillo estalla las redes con su anuncio

Alejandra Jaramillo sigue brillando dentro de la farándula internacional. La Caramelo publicó un reciente video donde disfruta con uno de los máximos exponentes del pop: Luis Fonsi.

En la grabación donde aparece compartiendo risas y un corto baile con el puertorriqueño, aprovechó para anunciar que el próximo 25 de mayo el también bailarín regresará con nueva música.

Por supuesto los usuarios no dudaron en aplaudir el trabajo que está ejecutando el interprete de ‘Despacito’. “Me da lloradita porque cumples todos los sueños”, escribió una seguidora de la esmeraldeña.

Más sueños

Uno de los actos que Ale pudo cumplir este pasado fin de semana fue el acudir a una competencia de F1 por primera vez. En un corto video dejó claro cómo aprovechó para probar ciertos licores y disfrutar de la válida.

“Tu felicidad traspasa la pantalla de los celulares de cada una de las personas que te seguimos. Has sido como el ave fénix. Dios te bendiga”, escribió una admiradora.

Su hombre ideal

En un reciente diálogo en un programa de farándula especificó el tipo de hombre del que gusta. “Muchas, son muchas las ventajas Julián, sobre todo porque uno ve a la experiencia como parte de tu admiración por tu pareja, que tu pareja tenga experiencia quiere decir que te puede guiar, que te puede llevar hacia un camino que te puede motivar a muchas cosas más que tal vez tú no haz vivido por otro tipo de experiencias”.

“A mí me encanta por lo menos que a mis 30 años, sin importar la edad, la persona que se acerque a mí tenga experiencia”, “aunque tenga 20 años”, le respondió su compañero de set, a lo que ella respondió “no, 20 años no... por favor (...) de 20 años no ha vivido nada”.

