“Voy a ser papá”: Jonathan Estrada le hizo una broma a su mamá sobre futura paternidad y así reaccionó

La sorpresa que debía terminar en risas, resultó con lágrimas y una muy emotiva reflexión, Jonathan Estrada, el productor del programa digital ´Las Huecas´ decidió realizarle una broma a su madre con vísperas a su día de celebración y con una cámara oculta, le hizo la revelación de un aparente “bebé en camino”.

Fue por medio de una pequeña nota dejada dentro de una caja de bombones, que el también actor le dio a conocer la noticia de “paternidad”, una información que la mamá de Jonathan tomó de forma muy alegre al inicio, hasta que el presentador comenzó a asomar indirectas de no “estar preparado” para ser papá, algo que cambió por completo el semblante de su mamá.

“Un hijo no es un chiste, un hijo no es una broma, un hijo es un hijo. La decisión de una mamá, es uno apoyarles, ten el hijo y te lo crio yo”, fueron las palabras de la madre de Jonathan en respuesta a la aparente negación que estaba mostrando el actor.

Asimismo, el esposo de Dayanara Peralta le preguntó a su madre si de verdad lo veía siendo papá, una interrogante que su madre respondió desde la sinceridad y que dejó con asombro y risas a más de uno de sus seguidores. “Yo nunca te vi ni casado, y te casaste y hasta el día de hoy yo no lo acepto, hasta el día de hoy no lo asimilo, y hoy que soy tu madre te lo voy a decir, hasta el día de hoy no lo asimilo”, dijo.

“Dime que hombre está listo para ser papá o que madre está lista para ser mamá, ninguno, ni a los cien años”, agregó la madre de Jonathan, respuesta que despertó una lluvia de mensajes de admiración por parte de los internautas, quienes halagaron el talante y cariño de su madre.