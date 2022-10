Jonathan Estrada habló sobre su relación con Mafer Ríos: “Yo fui quien terminó con ella”

El famosos rostro de la televisión ecuatoriana, Jonathan Estrada, parece haber vivido toda una vida de ´Don Juan´, entre los brazos de varias mujeres, antes de dar el sí acepto con su actual esposa, la cantante Dayanara Peralta.

Fue durante el programa ´El veneno de la verdad´ que el también actor contó como fueron sus relaciones pasadas y habló de una mujer en particular, con quien le fue vinculado por un largo tiempo, María Fernanda Ríos.

Inicialmente, el ecuatoriano se mostró un poco esquivo de tratar esta vieja etapa que resonó mucho en los medios de entretenimiento del país, sin embargo, llegado el punto aceptó que si hubo algo entre él y la actriz, aunque hizo énfasis en que no fue nada oficial.

“Con Mafer tampoco yo tuve una relación formal. Vivimos un par de meses, no fueron dos años, la gente cree que vivimos muchos años, fue un par de meses literal”, agregó además “Nunca hubo un formalismo de ambos, solamente disfrutamos el momento”, aseguró el presentador, al tiempo que explicó que de igual forma, fue el mismo quien dio término a lo que en algún momento tuvieron. “Creo que es la primera vez que lo digo, yo terminé con ella . Yo fui la persona que terminó a Mafer”.

¿Hubo infidelidad a Dayanara Peralta?

Y aunque el actor logró sentar cabeza con la intérprete de ´Ni borracha´, no todo fue amor y felicidad, la pareja tuvo sus altibajos, entre ellos, una ruptura producto de un fuerte rumor de infidelidad, por parte de Jonathan Estrada, con la también actriz, Krysthel Chuchuca.

Al ser consultado sobre esto, dijo: “No, no le puse los cachos, se dijo demasiado, siempre se dice demasiado, Nunca ni siquiera vacilamos (...) Ni siquiera nos dimos un beso, un piquito, algo que fuera tras cámara. Si afecto muchísimo, era el primer o segundo año que estaba con Dayanara y ella no me había visto hacer ese tipo de escenas”, dijo Estrada haciendo alusión a su participación en la telenovela ´La Trinity´.

Agregó que para ese momento su ahora esposa lo enfrentó: “Me dijo ´o paras de grabar eso, o terminamos´. Sí, terminamos, pero no fue por Krysthel Chuchuca”, de igual forma acotó, que este fue un trago amargo en la relación, en la que incluso se vio distanciado de sus suegros, sin embargo, al tiempo, la cantante habría regresado con él, sin importar la enemistad con su familia. “Me puso a mí sobre su familia, es algo que demuestra mucho, y que no todas las personas estamos dispuestos a hacer”, cerró diciendo.