Los dulces votos de boda de Dayanara Peralta y Jonathan Estrada

Este fin de semana sonaron las campanas de boda para la cantante Dayanara Peralta y su prometido, el productor Jonathan Estrada, quienes dieron el “Sí! Acepto” en una ceremonia civil privada, en la que solo amigos y familiares tuvieron el placer de reunirse. Hasta el momento los recién casados no se han pronunciado, pero algunos invitados compartieron clips del momento de los votos de boda.

"Siempre me han gustado las cosas únicas, y sé que tú eres única… y nuestra relación es única. No se parece a ninguna otra, y por eso nunca quise desde el día en que te conocí, nunca por mi mente pasó decir mejor me voy a seguir buscar a ver qué mismo, y estoy convencido hoy más que nunca de eso. Te amo demasiado", comenzó diciendo Jonathan con un tono calmado y enamorado, mientras Dayanara lo miraba con ojos llorosos.

“No ensayé votos literales”, continuó. “Pero quiero decirte lo que siento. Siento que estoy enamorado totalmente de ti, que me encantas, que me encanta despertar junto a ti, que si estamos dando este paso es porque seguir despertando todos los días junto a ti. Prometo crear oficialmente un hogar contigo que su seas la reina de mi hogar. Darte ese lugar frente a nuestras familias, frente a todo el mundo… Estoy demasiado feliz”.

En el video compartido por el programa de televisión “De boca en boca” se aprecia cuando Dayanara da el sí acepto y el juez declara que desde ese momento son “marido y mujer”. La emoción de ellos y su familia cala a través de la pantalla, entre lágrimas, aplausos, abrazos y emociones encontradas por el emotivo momento que protagonizaron en el día más especial para ambos.

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada celebran sus logros

Durante un “en vivo” de la cantante Dayanara, Jonathan se acercó para decirle que su canción “Adictivo” había sido elegido por el público del canal musical HTV para comenzar a ser parte del Hot Ranking. La espontánea reacción de la artista fue gritar y saltar, agradeciendo además a sus fanáticos entre lágrimas y la impresión de aquel post que su ahora esposo le hizo ver. Sin duda, un gesto de admiración de parte de él hacia la carrera de Dayanara.

“AMO ESTE PAÍS 🇪🇨🙏🏽 Muchos me dicen Dayanara tienes que irte afuera para que pegues y te escuchen a nivel internacional pero yo me he propuesto lucharla desde aquí desde mi trinchera con los míos con mi gente! Ustedes los que hoy les pido apoyo y jamás me dejan sola! Nos unimos tanto carajo este es mi país esta es mi gente! Un país pequeño pero de corazones enormes que apoyamos lo nuestro, esto significa mucho para mí y no sé si sepan cuánto. Simplemente GRACIAS! #EcuadorEnLaCasa seguimos soñando y trabajando día con noche hasta lograrlo”, fue el mensaje que acompañó el clip.

