El ‘tweet’ que casi aniquila a Guardianes de la Galaxia Vol.3

Marvel ha vivido altos y bajos durante estos últimos años debido a los proyectos que han salido a la luz. Guardianes de la Galaxia Vol.3 es la película que esta salvando el futuro de la franquicia con una recaudación de USD 282 millones. Esto es gracias a su director James Gunn, el cual fue despedido en 2017 y recontratado en 2019 para que pueda finalizar la saga.

La franquicia de Disney ha recibido múltiples críticas por el trato que han dado al guión de las nuevas series y películas que siguieron a ‘Infinity War’ y ‘End Game’. Muchos fans pusieron sus expectativas en Guardianes de la Galaxia Vol.3 gracias a que las últimas películas de James Gunn han recibido una excelente aceptación por la crítica y el publico.

Vean Guardianes de la Galaxia Vol.3 ✍️ pic.twitter.com/rEfUUPoZjM — 🔥Shinso🔥 (@Shinso_2542) May 8, 2023

Guardianes de la Galaxia Vol.3 estuvo apunto de no ver la luz debido a unos tweets que publicó James Gunn en su ‘feed’ de Twitter con toques cómicos pero que no dejan de ser bastante desagradables. Cabe recalcar que estos mensajes se publicaron cuando el director no era conocido y que fueron borrados después de ver que estaba siendo cancelado en redes sociales.

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' marca el final de la trilogía sobre el equipo de superhéroes | Marvel Studios

Tras esto, Disney y Marvel tomaron la decisión en 2017 de despedir al director bajo este comunicado: “Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en el feed de Twitter de James Gunn son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos cortado nuestra relación comercial con él”.

El director declaró hace poco que: “Pasamos por este viaje en el que entramos en el vientre de la bestia, y fui expulsado, y las personas a las que di vida contratando, me salvaron y me trajeron de vuelta al redil. Me subieron a la balsa salvavidas. Y ahora podemos terminar todo esto juntos”.

Estas declaraciones hicieron que queramos más a los personajes de Guardianes de la Galaxia ya que si no hubieran apoyado al director no habriamos podido observar la última película que esta rompiendo las taquillas.