‘Guardianes de la Galaxia 3′: esto ha recaudado la última cinta de Marvel en su primer fin de semana

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3′ comienza su primer fin de semana en las salas de cine pisando fuerte, al recaudar 289 millones de dólares a nivel mundial.

La película de James Gunn que le da el cierre a la franquicia debuta a lo grande durante su primera semana, a la espera de que esas cifras aumenten progresivamente, dada las buenas críticas que ha recibido.

Según un reporte de Variety, la película tuvo la siguiente recaudación:

En América del Norte, la conclusión de la trilogía de Marvel sobre una banda de inadaptados intergalácticos se abrió a $ 114 millones, clasificándose como el segundo fin de semana de estreno nacional más grande del año, detrás de “The Super Mario Bros. Movie” ($ 146 millones).

En otros lugares, “Vol. 3″ tuvo el comienzo más fuerte en China ($ 28.1 millones), seguido por el Reino Unido ($ 14.7 millones), Corea ($ 13.6 millones), México ($ 13 millones) y Francia ($ 8.2 millones). La película de cómics superó prometedoramente las expectativas en China, que suele ser un territorio enorme para Marvel, pero ha sido cada vez más reacia a la mayoría de las películas de Hollywood, aparte de “Avatar: The Way of Water”.

Excelentes críticas

Tras los últimos fiascos de Marvel, la película protagonizada por Chris Pratt se posiciona como una de las mejores de todo el universo cinematográfico.

“La cinta logra lo que se propone, que es ofrecer un final reconfortante y emotivo para una franquicia que ha demostrado ser una de las historias más grandes y más improbablemente logradas de Marvel”, escribe el columnista Frank Scheck de The Hollywood Reporter.

En los sitios especializados de crítica cinematográfica, IMDb y RottenTomatoes, premian a la película con la siguiente puntuación:

IMDb: 8,4

8,4 Rotten Tomatoes: 95%

En términos de ventas globales de boletos, ‘Vol.3′ debe superar los 773.3 millones de dólares que recaudó la primera cinta, y los 869 millones que obtuvo la secuela.