¿Un ecuatoriano es capaz de ganar el premio de 50 mil dólares que sortea Mr Beast?

¡Qué demonios! Despertaste y apenas abriste tu aplicación de Instagram y te sorprendiste con la imagen de MrBeast en las historias de la mayoría de tus amigos y te preguntaste qué pasa. La razón responde a que el creador de contenido está sorteando la increíble cifra de 50 mil dólares.

Por supuesto, la duda saltó en cada participante ecuatoriano: ¿podemos ser uno de los ganadores? La respuesta es un rotundo sí, el youtuber apuntó que el premio aplica para todos sus seguidores y los pasos son sumamente sencillos.

Jimmy Donaldson, la personalidad de internet que más gana, brindará 10 mil dólares para 5 de sus seguidores que logren completar los pasos. A continuación, te decimos qué debes hacer.

Paso a paso para ganar 10 mil dólares

Visitar el perfil de Instagram de MrBeast (cuenta con 30 millones de seguidores y verificación)

de (cuenta con 30 millones de seguidores y verificación) Debes etiquetar a una persona en los comentarios

Compartir la publicación en una de tus historias

El sorteo se realizará este miércoles 10 de mayo.

El motivo del sorpresivo sorteo responde a su cumpleaños 25.

¿Quién es MrBest?

Su fama nació en un video donde regaló 10 mil dólares a un indigente. Donaldson se dio cuenta del impacto viral que tiene esta actividad altruista y comenzó a recrear escenarios donde el valor monetario resalte.

Fue reconocido el 2021 por recrear el Juego del Calamar. Asimismo es dueño de MrBeast Burger.

¿Qué dice de su trabajo?

“Me levanto y me obsesiono con ello. Me obsesiono hasta que me duermo. Sueño con ello. Me despierto y lo vuelvo a hacer, hasta la saciedad. Nada fuera de mi negocio recibe atención”, comentó en una pasada intervención.

