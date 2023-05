Así recordó Silvana la ´Veneno´ Torres a Miguel Cedeño la ´Cerecita del pastel´: El presentador habría cumplido 36 años

Alegre, amigo de todos, un trabajador incansable y apasionado por su profesión, esa son tan unas de las tantas características por la que siempre será recordado Miguel Cedeño, también llamado la ´Cerecita del pastel´ de la farándula, quien para quienes tuvieron el placer de conocerlo lo definen como alguien que dejó un “legado”, en el mundo del entretenimiento.

Este lunes 8 de mayo, Miguel Cedeño habría cumplido 36 años, un motivo que lo hizo digno de homenaje, por parte de quien fue su compañera de trabajo en el extinto programa ´De boca en boca´ y también su amiga personal, Silvana la ´Veneno´ Torres, quien dedicó unas emotivas palabras junto con una recopilación de imágenes del fallecido presentador.

“Hoy, hoy sería un día súper especial si Miguel Cedeño estuviera vivo, él, él nació justamente un 8 de mayo de 1987 y nuestra cereza, nuestro eterno presentador, el regio de la televisión ecuatoriana, hoy estuviera cumpliendo un año más de vida, (...) queremos recordarlo como era, lleno de cariño, entregado, apasionado, con los brazos abiertos”, fueron las palabras de Silvana, antes de dar a conocer el video que muestra el que fue el último cumpleaños de la ´Cerecita´ de la farándula.

Miguel Cedeño era uno de los rostros más conocidos en el mundo del entretenimiento ecuatoriano y tenía entre sus visiones y sueños. despegar internacionalmente por medio del talento y su carisma frente a las cámaras. El reportero falleció tras una lucha por meses contra un cáncer linfático.

Fallecimiento de Miguel Cedeño

Miguel Cedeño falleció el pasado 28 de junio. El comunicador era conocido por su gran trayectoria en la farándula ecuatoriana. Sin embargo, ‘La cerecita del pastel’, el apodo por el que lo conocen, despertó dudas del porqué se lo conoce de esa manera. El presentador explicó en una entrevista en el canal de YouTube de MarielaTV, hace siete años, sobre cómo se hizo famoso con ese nombre.

Todo fue porque no tenía notas un día. Estaba en cero. Nadie se peleaba con nadie. No había escándalos. Yo decía: ‘dios, ¿Qué hago?’. Llegaban mis excompañeros y les hablaba: ‘ya tengo lo pepa’. Todo esto era al aire. Y solo tenía una nota huesa. En todo caso yo me refería a que no tengo una nota pepa, sino, que yo tengo la cerecita del pastel”, fue la revelación del presentador para ese momento.