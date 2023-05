¿Quiénes son los rostros femeninos más seguidos del Ecuador? Aquí el top 3 de las mujeres más poderosas en Instagram

Bellas, talentosas y sobre todo muy influenciadoras, así son estas 3 ecuatorianas. Las redes sociales sin duda alguna se han vuelto un portal de alcance y cercanía para muchas de las celebridades, quienes en un intento por compatibilizar aún más con su audiencia y adentrarlos en su mundo, comparten casi de manera frecuente sus experiencias por distintos portales.

En esta ocasión, quisimos hacer énfasis en tres rostros de la tierra guayaquileña, las cuales no paran de ser mencionadas no solo dentro del país, sino también fuera de el, ya sea por su trayectoria, logros, alcances y también y por qué no, por sus polémicas infidencias.

A continuación te dejamos el top 3 de las mujeres con más seguidores de Instagram en Ecuador:

Alejandra Jaramillo (3.8 M)

En la posición número uno, liderando los números y las redes, está Alejandra Jaramillo, la popular ´Caramelo´ del Ecuador, quien por muchos años se desempeñó como presentadora de televisión en el canal Ecuavisa, y hace tan solo un año, se instaló a vivir en Miami, Estados Unidos, donde trabaja actualmente como panelista para uno de los realitys de farándula más famosos ´Siéntese quien pueda´.

‘La Caramelo’ dejó Ecuador, luego del asesinato de su novio Efraín Ruales, para llegar a Estados Unidos junto a su hijo Sebas, ahí Alejandra ha logrado profesionalmente, codeándose y entrevistando a grandes celebridades de renombre, es conocida también como una potencial influencer.

Dayanara Peralta (2.6)

Como dijimos anteriormente, cada una ha sabido brillar en su rubro, en el caso de Dayanara Peralta, ella ha llevado la bandera del Ecuador muy en alto con su música, uno de los más recientes sencillos ´Quién´ el cual estrenó bajo su nombre y en colaboración con el cantante chileno Américo, la hizo lanzarse a su primera gira internacional en el país de Bolivia, presentaciones que fueron un éxito.

Asimismo, cabe destacar que hace algunos meses atrás, Dayanara fue la única ecuatoriana invitada a una de las ceremonias de premiación más importantes, los Latin Grammys.

Carolina Jaume (2.5 M)

Mas criolla que el mismo plato típico del Ecuador, Carolina Jaume ha sabido hacer piso a nivel de trayectoria, es una de las mujeres más polifacéticas del país y también una de las más polémicas. Presentadora, actriz, bailarina, modelo... También llamada la ´Shakira ecuatoriana´ y no gracias a su canto, sino a sus controversiales infidencias en redes sociales a nivel personal y amoroso.