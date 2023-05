¿Es Carolina Jaume la nueva Hacker de la farándula?: “Yo no sé que vas a hacer Leonardo cuando me tengas al lado tuyo”

Carolina Jaume no para de recibir propuestas laborales, la presentadora del programa digital ´Agárrate´ de Telepremier, quien hace tan solo un mes atrás estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida laboral y personal, actualmente puede decir que se da el tupé de elegir a donde quiere ir y con quien quiere trabajar.

Una realidad que la también actriz sacó a relucir durante el espacio de entretenimiento para el que trabaja, tras las contundentes declaraciones del reportero de ´Los Hackers de la farándula´ Leonardo Quezada, quien aseguró mediante un live, que Carolina Jaume “no vende”.

Ante este señalamiento, Jaume envió un contundente mensaje para ´Lazito´ a quien le dejó entre líneas la indirecta de que podría ser ella, quien pase a ocupar la silla de Poncho Quintero, ex panelista del espacio de entretenimiento.

“Si yo no vendiera, sería un talento hueso al que no tomarían en cuenta. Yo creo que si yo no fuera una gran profesional o no vendiera, no tuviera este tipo de oportunidades y propuestas en canales como los que ya he estado que es en Ecuavisa. Yo no sé que vas a hacer Leonardo cuando me tengas sentada al lado tuyo”, expresó Carolina Jaume haciendo referencia a las palabras dichas por ´Lazito´.

Asimismo, la también modelo hizo una breve mención de agradecimiento a parte del personal del canal del cerro, de quienes aseguró haber recibido una llamada, a nombre de Betty Mata, Ana Cecilia Alvarado, entre algunos otros, quienes dijo le habrían puesto sobre la mesa la opción de su retiro de Telepremier, para volver a Ecuavisa.

Cabe destacar, que fue para finales del mes de febrero, que Carolina Jaume, anunció su salida de Ecuavisa. “Quería comunicarles de mi boca, que lamentablemente fui despedida de Ecuavisa gracias al que sabemos, me hizo botar nuevamente del trabajo”, dijo.