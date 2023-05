Dieter Hoffman arremetió contra ´La Veneno´ Torres tras faltar a su audiencia contra Mauricio Altamirano: “Cobarde”

Se viene una choque de titanes, Dieter Hoffman alborotó el avispero de la farándula, el reportero de los ´Hackers´ realizó unas controversiales declaraciones, que sin duda alguna, traerán más de una repercusión y contesta por parte de la una de las periodistas más polémicas del Ecuador, Silvana, la ´Veneno´ Torres.

Fue durante el recién estrenado canal digital de Reynaldo Vásquez, ´La Contra´, que Dieter Hoffman aprovechó para dirigirse a la ex presentadora de ´De Boca en Boca´, a quien tildó entre muchas cosas, de “cobarde”, tras haber faltado en días pasados, a la audiencia legal que se realizó en contra de Mauricio Altamirano, el ´Cuy´ de la farándula, por “daños a la propiedad”.

“Silvana Torres estaba al tanto de que ella tenía que asistir a la audiencia, aquí está el documento donde aparece su nombre como parte de testigo presencial (señaló su teléfono), (...) la periodista, porque ya no es presentadora ni tampoco reportera de farándula, sino que trabaja en un programa matinal, y te hablo así Silvana, porque consideraba que eras una persona no solo profesional, frontal, directa, sino también mi amiga ¿Qué pasa luego de esto? Primero no asististe a la audiencia, segundo me bloqueas de las redes sociales, fácil, eres una mujer cobarde, y lo digo así porque me molesta, nuestra amistad fue incondicional, más no televisiva, momentos que solo tú y yo los sabemos”, expresó inicialmente Dieter Hoffman.

La querella que inició por una confrontación de conocimiento público y que se se volvió viral hace algunos meses, llevó al reportero de ´Los Hackers´ a enfrentar al ´Cuy´ más allá de palabras, por lo que este asentó una demanda la cual tuvo su primer encuentro en juzgados el viernes 28 de abril, en la unidad judicial de Albán Borja, un encuentro al que ni el ´Cuy´ ni Silvana Torres asistieron, pese a que ambos fueron llamados.

“Como testigo presencial me refiero, ni tampoco la ley dice que seas testigos ni de Mauricio Altamirano ni de Dieter Hoffman, un testigo presencial es la persona que observó, quien estuvo presente en el lugar de los hechos, podrás mentirle a tu programa, a tu canal, a todas las difamaciones que has hecho por allá, tengo el derecho de hacer solicitud de réplica (...) fácil es lavarse las manos, Dios te bendiga Silvana Torres, hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a ti”, agregó.