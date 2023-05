Arianna Mejia desmiente a Santiago Castro y pide reportar su cuenta “Jamás sabrán la razón de mi divorcio”

Arianna Mejia anunció que se divorcia de Troi Alvarado e incluso mostró parte del documento para comprobar que todo es cierto. Desde entonces, mucho se ha especulado en los medios de comunicación, para conocer la razón que llevó a la ruptura de la pareja, que recién tuvieron a un hijo.

Sin embargo, la modelo ha dejado claro en sus redes sociales que a través de ella no conocerán el motivo y, que tampoco es por una tercera persona.

Además, añadió que están llevando en paz la separación por el bien de su pequeño. Al conocer la separación, Troi Alvarado publicó un emotivo mensaje dedicado a Arianna donde asegura que nunca llegará a su vida una persona tan especial como ella, pero que a pesar de todo le desea lo mejor.

[ Arianna Mejía denunció que Troi Alvarado la habría “ahorcado y golpeado” tras enfrentarlo por entrevista dada por su hija ]

Pero, este jueves 4 de mayo de 2023, Santiago Castro inició una polémica desde su programa Calientitos TV, donde asegura que la modelo ya tendría nueva pareja e incluso, llegó a salir con él junto con Troi. Se trata de un joven que la misma Arianna identificó como ‘Rafa’ y, no sería “su amante”, si no su mejor amigo y el de su hermano también.

Captura de pantalla de las historias de Arianna Mejia

Captura de pantalla de las historias de Arianna Mejia

Captura de pantalla de las historias de Arianna Mejia

Arianna mostró su molestia con Santiago Castro y, utilizó su cuenta en Instagram para pedir que reporten la publicación del también hacker donde habla de el supuesto amorío. “Antes de involucrarme, recuerden que pueden ver su perfil y las fotos con toda mi familia desde el 2018″, escribió la modelo en una historia, junto a una imagen donde sale Troi, su hermano, su mamá, ella y ‘Rafa’.

Así como esa, publicó otra serie de historias, demostrando que el joven es parte de la familia desde hace varios años y, que no solo es amigo de ella, también de su hermano y su madre. Además, compartió un video que grabó ‘Rafa’, un día que él visitó a la abuela de Arianna sin necesidad de que ella estuviera allí “porque somos buenos amigos”.

“Así me pongan a mi familia como marido, jamás sabrán la razón de mi divorcio. Porque no me interesa decirlo y porque ya le di vuelta a la página”, sentenció Arianna en redes.

Captura de pantalla de las historias de Arianna Mejia