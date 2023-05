¡Continua la pelea! Verónica Saltos planea demandar a Carolina Romo por armar una “campaña sucia” contra ella

La pelea entre Verónica Saltos y Carolina Romo parece que no tiene fecha de caducidad ya que, la ex chica reality declaró a ‘Los Hackers de la Farándula’ que planea tomar acciones legales contra la influencer por, supuestamente, armar una “campaña sucia” contra ella.

[ Carolina Romo respondió a Verónica Saltos por polémica de TikTok: “Para ponerme a tu nivel tuve que bajar muchos escalones” ]

La discusión entre ambas inició cuando Carolina publicó un TikTok junto a Lele Pons usando un audio de Verónica donde asegura que Guaynaa le había escrito en una oportunidad por Instagram. Según la diseñadora y presentadora, Romo busca lucrarse dañando la imagen de ella y, por eso decidió demandarla.

“Pensaba dejarlo hasta aquí, pero no porque está haciendo una campaña sucia con mi trabajo, con mi línea de ropa y yo creo que ya debería ponerle un alto. Ella ya no se está metiendo con el TikTok que ella hizo, ella se está metiendo con mi comida, con mi trabajo, con mi negocio”, aseguró Verónica.

Verónica también expresó a los hackers que para que “por fin pare con esto, decidí poner una demanda”. Todo esto debido a que Verónica también alega que Carolina ha adulterado las supuestas pruebas que colocó en redes diciendo que ella le entregó prendas usadas cuando se suponía eran nuevas.

“Ya es más que suficiente que se invente muchas cosas. Si ella se enfrasco en destruir mi trabajo, también puede manipular todo lo que publica. No es or menospreciarla, pero yo no la conocía a ella”, sentenció Saltos.

Otro de los puntos que tocó la también ex chica reality es, que si es cierto que Carolina la supera en cantidad de seguidores en redes sociales, pero eso no define la carrera que ella ha tenido “que ha sido mucho más que la de ella. Yo tengo nueve años en este medio”.