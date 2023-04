Carolina Romo respondió a Verónica Saltos por polémica de TikTok: “Para ponerme a tu nivel tuve que bajar muchos escalones”

Aquí ya no hay cabidas para indirectas, la Tiktoker Carolina Romo, fue directo a la yugular del problema y envió un contundente mensaje a la presentadora Verónica Saltos, quien en días pasados, se pronunció en manera de respuesta a la grabación realizada por la creadora de contenido ecuatoriana junto con Lele Pons, donde parecen burlarse de lo dicho por ella hace algunos meses atrás, luego que Verónica asegurara que Guaynaa, le había escrito por Instagram.

“Mi intención no era atacar a nadie, pero la señorita en mención si se sintió atacada, ya que cuando yo postee el Tik Tok en mi red social, ella en un comentario público, puso que Lele Pons no sabe cantar, que es una insegura (...) a lo cual yo no respondí, porque como ustedes pueden verlo en mi red que es pública, el comentario no era conmigo, yo en ningún momento mencioné a la señorita, lo que si me molestó fue que ella me escribiera al día siguiente, como vio que no tenía respuesta mía”, dijo inicialmente la Tiktoker, quien agregó además, que ella intentó pasar por alto el primer comentario, pero luego intercambiaron mensajes por la red social, con relación a una vieja compra que ella e hizo a Verónica, donde la ropa adquirida le llegó manchada.

“Ella utiliza la ropa, luego la vende pero es incapaz de mandarla a lavar”, aseguro, asimismo, Carolina explicó, que el motivo del video tampoco era con el fin de adquirir dama de nadie. “En ningún momento yo hice esto para agarrarme de su dizque fama, solamente tenemos que sumar y restar, ella en las redes sociales no suma ni 500 mil seguidores, yo tengo más de 14 millones y no me considero famosa, ustedes digan quien se quiere agarrar de la fama de quien. Eres conocida pero ¿Por qué te conocen en Ecuador? “, dijo de manera suspicaz la también ecuatoriana.

Para cerrar, la creadora de contenido aseguró que esta sería la única vez que se tomaba el tiempo de dedicarle un mensaje a Verónica. “La que ha salido perdiendo soy yo, porque para poder ponerme a tu nivel, he tenido que bajar un montón de escalones, pero no lo vuelvo a hacer, porque no le vuelvo a responder a una persona como tú”.