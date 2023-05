“Voy a dejar las redes un tiempo hasta poder volver a respirar sin el dolor”: Macarena Valarezo agradece por el apoyo tras el fallecimiento de Santiago Gangotena

Macarena Valarezo está pasando por un momento muy duro en su vida tras la muerte de su gran amor, Santiago Gangotena. Luego de casi dos semanas de su deceso, Valarezo publicó un mensaje en sus redes sociales donde agradeció por los mensajes de apoyo y muestras de cariño que ha recibido. Además informó que se alejará por un tiempo de redes sociales.

[ Un amor para toda la vida: así fue el matrimonio de Macarena Valarezo y Santiago Gangotena ]

“Amigos lindos, mil gracias por todos los mensajes de amor que he recibido, han sido miles y eso me llena el alma, en nombre mío y del Santi les agradezco de todo corazón. Voy a dejar las redes un tiempo hasta poder volver a respirar sin el dolor tremendo que tengo en mi alma. Mi gran amor se me adelantó un tiempito, espero verlo pronto donde quiera que él esté. Gracias nuevamente por el amor que he recibido de ustedes”, escribió en la publicación acompañada de una foto donde está abrazada con su gran amor en una playa con un atardecer de fondo.

Lamentablemente, el pasado viernes 21 de abril el co-fundador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Phd en física cuántica y pintor Santiago Gangotena falleció después de ser atropellado por una unidad de transporte de pasajeros. La muerte del catedrático impactó al país.

Durante el velorio de Gangotena, su esposa dio unas emotivas palabras y contó un poco de sus historia de amor. También lo describió como un “ícono de la educación en Ecuador” y resaltó la impecable personalidad que tenía.

Hace cinco años comenzó su relación con Gangotena. Valarezo había solicitado una cita con él porque deseaba que uno de sus hijos estudie en una de las mejores universidades de la región. Después de cuatro meses, se logró. “Desde antes, él quería conocerme, por eso se extendía para atenderme”, relató.